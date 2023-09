Video/ Atalanta U23 Giana Erminio (3-2) gol e highlights: prima vittoria storica! (15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA U23 GIANA ERMINIO: PIOGGIA DI RETI!

Video Atalanta U23 Giana Erminio che presenta un primo tempo che si sblocca con la rete del calciatore in maglia numero nove Italeng. L’attaccante dell’Atalanta sfrutta una grande azione sulla fascia di Bonfanti. Per l’attaccante nero azzurro è un gioco da ragazzi spingere la palla in rete. Si sblocca quindi la partita con gli ospiti che non riescono a rispondere sul campo e si beccano anche il cartellino giallo con Ferrante. Il giocatore del Giana Erminio ha steso Italeng nel corso di una ripartenza e si è beccato la sanzione di colore giallo. Va vicino al goal la Giana con l’occasione di Lamesta che non riesce a trovare la rete dopo un’azione solitaria. Va vicino al raddoppio l’Atalanta con Palestra che serve Mallamo che però non è rapido nel calciare verso la porta.

Cartellino giallo, il secondo della partita, per Masi dell’Atalanta. Raddoppio Atalanta con la rete di Italeng che trova la seconda rete al termine dei 45 minuti di gioco, ben servito da Mallamo. Succede di tutto alla fine con il gol del Giana Erminio firmato da Minotti che stacca più in alto di tutti e insacca. Al termine di 45 minuti, finisce più tempo con il risultato di 2-1 per l’Atalanta. Tris dell’Atalanta con Mallamo che calcia direttamente il pallone da posizione defilata. Verde trova la rete del 3-2 al termine di una bella triangolazione. Vittoria Atalanta U23 al termine dei 90 minuti di gioco, tre punti per i bergamaschi che salgono in classifica.

VIDEO GOL ATALANTA U23 GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

ATALANTA U23: Vismara P. (Portiere), Solcia D., Masi A., Bonfanti G., Palestra M., Awua T., Chiwisa M., Ceresoli A., Mallamo A., Di Serio G., Italen J.. A disposizione: Avogadri L. (Portiere), Bernasconi L., Berto G., Colombo M., Cortinovis A., Del Lungo T., De Nipoti T., Gelmi L. (Portiere), Mendicino L., Mora C., Pagani F., Regonesi I., Roaldsoy A., Sidibe A.

GIANA ERMINIO: Zacchi G. (Portiere), Piazza A., Ferrante L., Minotti G., Previtali N., Franzoni A., Pinto D., Lamesta A., Messaggi C., Fall M., Fumagalli T.. A disposizione: Ballabio M., Barzotti M., Caferri L., Francolini M., Gotti M., Groppelli F., Magni S., Marotta M., Perna F., Pirola C. (Portiere), Verde F.

Reti: al 10′ pt Italen J. (Atalanta U23) , al 45′ pt Italen J. (Atalanta U23) , al 13′ st Mallamo A. (Atalanta U23) al 45’+3 pt Minotti G. (Giana Erminio) , al 33′ st Verde F. (Giana Erminio) .

Ammonizioni: al 40′ pt Masi A. (Atalanta U23) al 19′ pt Ferrante L. (Giana Erminio), al 11′ st Franzoni A. (Giana Erminio).

