Video/ Atletico Madrid Barcellona (0-1): gol e highlights, decide Dembélé (Liga)

VIDEO ATLETICO MADRID BARCELLONA (0-1): VITTORIA BLAUGRANA

Ecco il video di Atletico Madrid Barcellona, il big match della Liga giocato domenica 8 gennaio. Allo Stadio Wanda Metropolitano il Barcellona supera l’Atletico Madrid in trasferta per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Xavi a cercare di affacciarsi subito in zona offensiva al 4′ con un tiro di Ansu Fati parato da Oblak, che si ripete anche su Christensen al 9′. I padroni di casa guidati dal tecnico Simeone si erano invece fatti vedere al 6′ con la conclusione di Pablo Barrios, parata da Ter Stegen.

I minuti di Atletico Madrid Barcellona scorrono sul cronometro ed i blaugrana riescono a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete messa a segno da Ousmane Dembélé, su assist di Gavi. Il loro compagno Pedri sfiora il raddoppio al 24′ e i Colchoneros replicano fallendo diverse opportunità interessanti con Llorente al 32′, Gimenez al 33′, Molina al 37′ e Griezmann al 43′. Poi, al Wanda Metropolitano si va al riposo.

VIDEO ATLETICO MADRID BARCELLONA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, continuando l’analisi del video di Atletico Madrid Barcellona, i biancorossi vanno all’attacco con lo spunto di João Félix, troppo impreciso nel calciare la sfera in curva al 53′. Nemmeno il suo compagno Griezmann combina qualcosa di meglio poi al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro gli animi si scaldano e le squadre terminano la sfida in dieci contro dieci a causa delle espulsioni per rosso diretto del 90’+2′ di Savic e Torres.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro José Luis Munuera Montero, oltre ad aver espulso Savic da una parte e Torres dall’altra, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Correa e Molina da un lato, Araújo, Christensen e Raphinha dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sedicesimo turno di campionato permettono al Barcellona di salire a quota 41 nella classifica della Liga spagnola mentre l’Atletico Madrid non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

VIDEO ATLETICO MADRID BARCELLONA: IL TABELLINO

Atletico Madrid-Barcellona 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 22′ Dembélé(B).

Assist: 22′ Gavi(B).

ATLETICO MADRID (4-4-2) – Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, Rivas, Carrasco; Griezmann, Joao Felix. Allenatore: Simeone.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Fati, Pedri. Allenatore: Xavi.

Arbitro: José Luis Munuera Montero.

Ammoniti: 56′ Araújo(B); 78′ Correa(A); 82′ Christensen(B); 85′ Molina(A); 87′ Raphinha(B).

Espulsi: 90’+2′ Savic(A); 90’+2′ Torres(B).