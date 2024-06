Video/ Austria Serbia (2-1) gol e highlights: rete e assist per Baumgartner! (Amichevole, 4 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUSTRIA SERBIA: LA SINTESI

All’Ernst Happel Stadion l’Austria vince contro la Serbia per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli austriaci prendono immediatamente in mano il controllo delle operazioni riuscendo persino a passare in vantaggio già al 10′ con il gol firmato da Wimmer, ben assisto dal suo compagno Baumgartner che firma poi a sua volta la rete dell’immediato raddoppio al 13′, in questo caso su suggerimento di Grillitsch.

I serbi cercano di reagire con un tiro impreciso di Tadic al 16′ ma rischiano grosso al 33′ sul gol annullato a Wimmer per una posizione di fuorigioco. La squadra del ct Stojkovic colgono un palo al 35′ con un colpo di testa di Spajic parato sullegno da Pentz ed accorciano quindi le distanze al 35′ con il gol siglato da Pavlovic, autore di un colpo di testa vincente. Sia l’Austria che la Serbia effettuano una sostituzione per infortunio al 43′ inserendo Grillitsch con Laimer da un lato e Maksimovic con Ilic dall’altro.

Nel secondo tempo la Serbia prova a ribaltare la situazione creatasi in avvio mancando un’opportunità per riequilibrare la sfida con un colpo di testa alto sopra la traversa cercato dall’ex laziale Milinkovic-Savic al 55′. Nel finale le Aquile Bianche vengono contenute in qualche modo dai biancorossi di casa che non hanno timore di commettere dei duri interventi irregolari come testimoniato dalle ammonizione rimediate sia dal bolognese Posch che da Laimer. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro portoghese A. Nobre ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Arnautovic al 7′, Posch al 71′ e Laimer all’84’ tra le file dell’Austria.

