Video/ Avellino Campobasso (1-1): highlights e gol, irpini bloccati in casa (Serie C)

VIDEO AVELLINO CAMPOBASSO (1-1): UN PUNTO A TESTA AL PARTENIO

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi le formazioni di Avellino e Campobasso si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Cudini a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni andando subito al tiro deviato in corner con Liguori al 2′ mentre la conclusione del suo compagno Emmausso viene bloccato dall’estremo difensore avversario Forte all’8′. I minuti scorrono sul cronometro e gli irpini mettono a dura prova la fase difensiva dei molisani in più di una circostanza grazie a Ciancio e Kanouté, il quale colpisce pure una traversa nel finale al 42′. Nel secondo tempo sono i Lupi ad agire meglio senza però andare oltre al doppio palo centrato al 55′ prima da Mignanelli e poi da Plescia sulla ribattuta.

ll Campobasso aveva provato a farsi vedere inutilmente con un tiro di Liguori deviato in calcio d’angolo intorno al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Di Francesco al 69′ ma i padroni di casa pareggiano per merito del calcio di rigore trasformato al 79′ da D’Angelo e conquistato dallo scatenato Kanouté. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Caldera, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bove da un lato, Dalmazzi, Menna e Vitali dall’altro. Il punto conquistato in questa prima giornata di campionato permette sia all’Avellino che al Campobasso di salire a quota uno nella classifica del gruppo C della Serie C.

VIDEO AVELLINO CAMPOBASSO: IL TABELLINO

Avellino-Campobasso 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 69′ De Francesco(C); 79′ RIG. D’Angelo(A).

AVELLINO (4-3-2-1) – Forte; Ciancio, Silvestri, Sbraga, Mignanelli; Mastalli, Bove, D’Angelo;Carriero, Kanouté,Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Matera, Tito, Rizzo, De Francesco, Micovschi, Gagliano, Messina. All.: Braglia.

CAMPOBASSO (4-3-3) – Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Bontà, Giunta, Candellori; Liguori, Rossetti, Emmausso. A disp.: Zamarion, Magri, Sbardella, Pace, Martino, Ciocca, Nacci, Tenkorang, De Biase, Di Francesco, Vitali, Parigi. All.: Cudini.

Arbitro: Mattia Caldera (sezione di Como).

Ammoniti: 4′ Dalmazzi(C); 18′ Bove(A); 77′ Menna(C); 90’+2′ Vitali(C).

