Video/ Avellino Catania (3-6): highlights e gol della partita, etnei a valanga

Il video di Avellino Catania ci fa parlare di una vittoria travolgente degli etnei che hanno travolto gli irpini col risultato finale di 3-6. A cavallo del minuto 23 e 30 arriva un uno-due degli ospiti dal quale i lupi non si riprenderanno più. Di Piazza punisce di rapina, mentre Lodi sforna la solita punizione d'autore. Albadoro ha il merito di riaprire la gara prima dell'intervallo. Partita però che ancora Di Piazza chiude di nuovo. I sigilli li mettono i gol di Welbeck, Mazzarani e Bucolo. Nel finale Di Paolantonio si toglie la soddisfazione di segnare una doppietta utile però solo per i tabellini.

Video Avellino Catania (3-6): il tabellino

Video Avellino Catania (3-6): il tabellino

Marcatori: 23′ pt e 5′ st Di Piazza, 30′ pt Lodi, 35′ pt Albadoro, 24′ st Welbeck, 27′ st Mazzarani, 30′ st Bucolo, 32′ st e 36′ st rig. Di Paolantonio.

Avellino (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano (28′ st Carbonelli), Di Paolantonio, Rossetti (16′ st Silvestri), Micovschi; Alfageme (40′ st Petrucci), Albadoro. A disp.: Tonti, Pizzella, Njie, Falco, Saporito, Corcione. All.: Ignoffo.

Catania (4-3-3): Furlan; Biondi, Silvestri, Saporetti, Pinto; Dall’Oglio (22′ st Mazzarani), Lodi, Llama (13′ st Welbeck); Sarno (23′ st Catania), Di Piazza (28′ st Curiale), Di Molfetta (29′ st Bucolo). A disp.: Martinez, Noce, Mbende, Marchese, Pecorino, Liguori. All.: Camplone.



