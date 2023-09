Video/ Avellino Foggia (0-0) highlights: pari per Pazienza, pericoloso Peralta! (Serie C 17 settembre 2023)

Video Avellino Foggia che racconta la prima uscita da tecnico dei Lupi per l’ex audace Cerignola Michele Pazienza. La sfida è subito molto interessante con Dall’Oglio che tenta un traversone mettendo alle strette l’estremo difensore nobile. Risponde il Foggia con la tecnica del numero 7 Schenetti, il quale cerca il miglior posizionamento per colpire gli avversari, ma l’occasione più ghiotta capita nella testa di Garattoni, il quale si inserisce e per poco non sblocca la partita. Avellino che prova a rispondere e lo fa con il numero 14 Cancellotti: palla che termina fuori non di molto. Gara molto interessante in questo primo tempo con le due formazioni che non lasciano nulla al caso e cercano di battagliarsi su tutti i palloni. L’unico cartellino giallo del primo tempo se lo becca l’ex Palermo Jacopo Dall’Oglio, reo di aver commesso un’irregolarità.

Secondo tempo che non presenta particolari acuti tra Avellino e Foggia, tanti cambi ma nessuno che riesca a incidere dalla panchina nel tentativo di risollevare le sorti delle due formazioni. Tra i giocatori più attivi, l’attaccante ex Virtus Francavilla Cosimo Patierno il quale prova una conclusione dal limite dell’area che però si spegne tra le braccia dell’estremo difensore avversario Nobile prova a rispondere Peralta con una grande giocata da vero numero 10 ma la sua conclusione sfiora la traversa e termina sul fondo, poco dopo ci riprova ma ancora una volta ma niente da fare. Finisce con il risultato di 0-0, l’esordio di Michele Pazienza sulla panchina dei Lupi.

VIDEO AVELLINO FOGGIA: IL TABELLINO

AVELLINO: Ghidotti S. (Portiere), Benedetti S., Cionek T., Rigione M., Cancellotti T. (dal 34′ st D’Amico F.), Dall’Oglio J. (dal 34′ st Sannipoli D.), Armellino M. (dal 16′ st Palmiero L.), D’Angelo Sonny, Tito F. (dal 26′ st Falbo L.), Marconi M. (dal 16′ st Gori G.), Patierno C.. A disposizione: Mule E., Pane P. (Portiere), Pezzella S., Pizzella A. (Portiere), Ricciardi M., Sgarbi L., Tozaj E.

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Garattoni A., Marzupio M., Carillo L., Rizzo A., Martini J., Salines E., Di Noia G., Schenetti A. (dal 24′ st Vacca A.), Tonin R. (dal 25′ st Tounkara M.), Beretta G. (dal 33′ st Antonacci G.). A disposizione: Brancato, Cucchietti T. (Portiere), De Simone F. (Portiere), Fiorini M., Idrissou S., Marino A., Papazov T., Peralta D., Rossi A., Vezzoni F.

Ammonizioni: al 43′ pt Dall’Oglio J. (Avellino) al 10′ st Marzupio M. (Foggia), al 45′ st Martini J. (Foggia).

