Video/ Avellino Potenza (3-1) gol e highlights. Maniero trascina gli irpini

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Avellino-Potenza 3-1, uno dei posticipi della trentunesima giornata di Serie C girone C. La vittoria sfumata al 92′ sabato scorso in casa del Monopoli ha lasciato l’amaro in bocca ai ragazzi di Braglia che si sono subito riscattati nel turno infrasettimanale strappando tre punti che consente loro di allungare ulteriormente sul Bari, e mantenere le distanze nei confronti della Ternana sempre più lanciata verso la promozione diretta. Le assenze di Carriero e De Francesco, positivi al coronavirus, non scalfiscono minimamente le certezze degli irpini che prendono il comando delle operazioni sin dalle prime battute con Maniero che colpisce una traversa, un palo, trasforma un calcio di rigore e se ne procura un altro poi realizzato da D’Angelo. Il numero 19, che qualche anno si era fatto apprezzare anche in categorie superiori, quand’è in giornata è un valore aggiunto. A sbloccare la contesa poco dopo la mezz’ora del primo tempo ci pensa Tito che approfitta di un’uscita non impeccabile di Marcone per recuperare palla e buttarla dentro con un rasoterra in diagonale che non lascia scampo al portiere rossoblù. Gli uomini di Gallo non hanno combinato praticamente nulla per 75 minuti, accorciando le distanze con il nuovo entrato Volpe quando i buoi erano già tutti scappati dalla stalla. Ci sta perdere con la squadra che occupa il secondo posto in classifica ma l’atteggiamento fin troppo arrendevole non si addice a chi deve salvarsi tirando fuori gli artigli.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Como perde in casa! Diretta gol live score

VIDEO AVELLINO POTENZA 3-1, LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio l’allenatore del Potenza, Fabio Gallo, è stato raggiunto dai microfoni di RaiSport: “Non sono molto soddisfatto della prestazione, la squadra ha avuto un approccio troppo morbido, avevamo troppa paura degli avversari che meritano sì rispetto ma non dobbiamo mai essere teneri in campo. Potevamo e dovevamo fare meglio per cui non sono per nulla contento di come sono andate le cose stasera. Questo è un campionato molto difficile e non possiamo concederci il lusso di prendere sottogamba le partite, ogni punto conquistato può fare la differenza”. Piero Braglia si gode giustamente la vittoria dei suoi: “Stavolta non posso proprio lamentarmi dei ragazzi, oggi si sono comportati molto bene e si sono riscattati dopo che mi hanno fatto arrabbiare per come ci siamo fatti rimontare dal Monopoli sabato scorso. Tito è un grande giocatore e un bravissimo ragazzo, solo che bisogna stargli un po’ addosso, con un carattere diverso a quest’ora giocherebbe in una categoria superiore. Sono davvero contento di allenare questo gruppo, c’è grande armonia e tutti si vogliono molto bene tra loro. La Ternana ormai è irraggiungibile, ha una marcia in più e merita di tornare in Serie B”.

Diretta/ Carpi Vis Pesaro (risultato finale 0-2): notte fonda per i biancorossi

VIDEO AVELLINO POTENZA 3-1, IL TABELLINO

AVELLINO-POTENZA 3-1 (1-0)

AVELLINO (3-4-3): Forte; Illanes, Miceli (74′ Dossena), Silvestri; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito (90’+2′ Rocchi); Adamo (79′ Rizzo), Bernardotto (79′ Fella), Maniero (73′ Santaniello). All. Piero Braglia.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico; Ricci, Bruzzo (77′ Sandri), Bucolo (71′ Fontana); Di Livio (64′ Baclet); Romero (64′ Salvemini), Mazzeo (64′ Volpe). All. Fabio Gallo.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Sez. di Ciampino).

AMMONITI: 9′ Maniero (A), 27′ Aloi (A), 46′ Panico (P), 47′ Coccia (P), 65′ Miceli (A), 79′ Adamo (A), 79′ Volpe (P).

Diretta/ Avellino Potenza (risultato finale 3-1): gli irpini servono il tris

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 33′ Tito (A), 48′ rig. Maniero (A), 63′ rig. D’Angelo (A), 76′ Volpe (P).

© RIPRODUZIONE RISERVATA