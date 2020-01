Video/ Avellino Vibonese (1-1): highlights e gol. Parisi risponde a Petermann

Il video con gli highlights e i gol di Avellino Vibonese 1-1 ci mostra le fasi salienti del match valevole per la 21^ giornata di Serie C girone C che si è disputato al Partenio. Dopo aver chiuso il 2019 con quattro vittorie consecutive, gli irpini rallentano la corsa verso i piani alti della classifica, gli ipponici concedono solamente un punto agli uomini di Capuano. Che possono recriminare per i due pali colpiti da Parisi e Di Paolantonio nella prima frazione di gioco e per un paio di calci di rigore che, a detta dei padroni di casa, non sono stati concessi dall’arbitro Kumara che ha invece allontanato dall’area tecnica il vulcanico Capuano per le eccessive proteste. A complicare ulteriormente le cose l’infortunio di Silvestri (uscito in barella) con l’ingresso forzato di Rossetti) e soprattutto il gol di Petermann che ha costretto l’Avellino a rincorrere fino al terzo minuto di recupero del primo tempo quando Parisi è riuscito a violare la porta di Greco (che sembrava stregata) e a rianimare i suoi. Nella ripresa il sorpasso non avviene, De Marco e Micovschi fanno tutto alla perfezione tranne l’ultimo tocco e così il quinto successo di fila non arriva. Gli uomini di Modica chiudono in affanno ma sono bravi a difendere almeno il pareggio, al quale devono aver fatto un abbonamento: è il nono in questo campionato per loro. Il che va bene se lotti per la salvezza, ma se si vuole puntare a traguardi più ambiziosi sarà necessario alzare l’asticella sin da domenica prossima, quando i monteleonesi ospiteranno la Cavese che ha appena battuto la capolista Reggina e proverà a sfruttare l’onda emotiva per cogliere un altro risultato di prestigio.

VIDEO AVELLINO VIBONESE, IL TABELLINO

AVELLINO-VIBONESE 1-1 (1-1)

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Njie (68′ Evangelista), Zullo, Illanes; Celjak, De Marco (90’+1′ Karic), Di Paolantonio, Silvestri (15′ Rossetti), Parisi; Micovschi, Albadoro. All. Ezio Capuano.

VIBONESE (4-3-3): Greco; Ciotti (70′ Rezzi), Redolfi, Mahrous, Tito; Pugliese (70′ Del Col), Petermann, Tumbarello (80′ Prezzabile); Emmausso (86′ Napolitano), Bernardotto, Bubas. All. Giacomo Modica.

ARBITRO: Sajmir Kumara (sez. di Verona).

AMMONITI: Ciotti (V), (A), Zullo (A), Pugliese (V), De Marco (A), Redolfi (V), Rezzi (V).

RECUPERO: 6′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 19′ Petermann (V), 45’+3′ Parisi (A).

