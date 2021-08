VIDEO/ AZ Alkmaar Torino (risultato 2-1) gol e highlights. Sconfitta in extremis

L’AZ Alkmaar ribalta il risultato e batte 2-1 il Torino con un gol a ridosso del novantesimo nell’amichevole tra le mura amiche dell’AFAS Stadion. Granata in vantaggio già al 1′: al primo affondo, Singo trova il lancio in profondità per Pjaca, che non lascia speranza a Verhulst. L’AZ risponde però già al 14‘, con il pareggio di Karlsson, abile a superare Berisha con una conclusione da fuori area. Dopo il pari olandese, il Toro riesce comunque a riguadagnare campo: al 31′ grande occasione per i granata, con una conclusione di Linetty che finisce di poco a lato, spegnendosi sull’esterno della rete. Anche un paio di incursioni di Zaza tengono in apprensione la difesa di casa, ma le due squadre vanno comunque negli spogliatoi per l’intervallo sull’1-1.

Cambi a inizio ripresa: Sanabria per Zaza, Buongiorno per Rodriguez, Rincon per Linetty. Gli uomini di Juric hanno due buone occasioni per riportarsi in vantaggio: al 53′ il portiere avversario Verhulst è lesto a deviare in angolo una conclusione dal limite di Sanabria, poi l’estremo difensore è ancora più reattivo al 55′ su Verdi, che aveva girato a rete di prima intenzione su una mischia in area. Al 20′ del secondo tempo entra in campo Belotti: dopo la vittoria dell’Europeo, un esordio molto atteso tra le fila granata. Tanti cambi spezzano il gioco e un errore difensivo di Izzo alla mezz’ora regala un chance enorme agli olandesi, sventata da Berisha. Il gol partita arriva al 39′: è Pavlidis a firmare il definitivo 2-1 in favore dell’AZ Alkmaar, chiudendo una bella azione corale con passaggi stretti, che sancisce il ko del Toro.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

È Ricardo Rodriguez a commentare il ko del Toro in Olanda: “Sicuramente volevamo vincere, è stata una gara intensa. Abbiamo fatto bene sia noi che loro, ci manca ancora qualcosa, ma stiamo lavorando bene e abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Se continuiamo così, possiamo fare molto bene. Sappiamo cosa dobbiamo fare: ascoltiamo il mister e facciamo ciò che ci dice. Ci piace il gioco di Juric, giochiamo bene e questo è importante. Saremo pronti per la prima partita. Siamo insieme da molto tempo, siamo una bella squadra e speriamo di fare una bella stagione anche per i nostri tifosi”.

Pascal Jansen, tecnico dell’AZ Alkmaar, riconosce comunque i meriti degli avversari: “Con la stagione agonistica alle porte, vincere in rimonta e di carattere è importante anche in amichevole. A tratti abbiamo subìto il gioco del Toro, che è un’ottima squadra, ma mi è piaciuta la concretezza dei miei e soprattutto il finale in crescendo, incoraggiante, visto che manca pochissimo alle prime partite ufficiali della stagione.”