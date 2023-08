Video/ Barcellona Cadice (2-0) gol e highlights: Pedri-Torres, vittoria blaugrana! (Liga spagnola)

VIDEO BARCELLONA CADICE

Video Barcellona Cadice che presenta la seconda giornata del campionato spagnolo con la formazione di mister Xavi alla ricerca di tre punti. I primi 10 minuti della sfida sono molto equilibrati con la formazione blaugrana che tiene meglio il campo e la prima occasione capita tra i piedi del nuovo arrivato Romeu. L’ex centrocampista spagnolo del Girona, non ci penso due volte e cerca il super goal della distanza senza però trovare la gioia della rete. Viene fuori anche il Cadice, colpo di testa di Marti che però non sortisce alcun tipo di effetto. Io ho già di cartellini tra Barcellona e Cadice, sono ben cinque le sanzioni uscite dal direttore di gara. Due per il Cadice, ben tre per il Barcellona. Primo tempo che termina a reti bianche.

Diretta/ Barcellona Cadice (risultato finale 2-0): zampata di Pedri! (Liga, 20 agosto 2023)

Secondo tempo che sorride al Barcellona che vince la partita con la rete di Pedri che riesce a strappare la vittoria nel finale. Palla perfetta dell’ex City Gundogan che apre per il compagno che non sbaglia. Nel finale rete per Ansu Fati, entrato nel secondo tempo, ma il fuorigioco nega la rete al giovane calciatore blaugrana. Nel finale raddoppio di Ferran Torres su un grande assist da parte di Robert Lewandowski. Vittoria del Barcellona che vince contro il Cadice con le reti di Pedri e Ferran Torres.

Video/ Almeria Real Madrid (1-3) gol e highlights: doppietta di Bellingham! (19 agosto 2023)

VIDEO BARCELLONA CADICE: IL TABELLINO

BARCELLONA: ter Stegen M. (Portiere), Kounde J., Christensen A. (dal 34′ st Garcia E.), de Jong F., Balde A. (dal 24′ st Fati A.), Pedri, Romeu O. (dal 34′ st Roberto S.), Gavi (dal 23′ st Ezzalzouli A.), Yamal L. (dal 40′ st Torres F.), Lewandowski R., Gundogan I.. A disposizione: Astralaga A. (Portiere), Casado M., Kochen D. (Portiere), Lopez F. Allenatore: Hernandez O..

CADICE: Ledesma J. (Portiere), Carcelen I., Hernandez L., Fali, Hernandez J., Alejo I. (dal 23′ st Machis D.), Alcaraz R., San Emeterio F. (dal 23′ st Sobrino R.), Ramos C. (dal 41′ st Osmajic M.), Fernandez A. (dal 41′ st Negredo A.), Marti R. (dal 41′ st Jose Mari). A disposizione: Bastida A., De la Rosa J. A., Gil D. (Portiere), Lucas Pires, Mbaye M., Zaldua J. Allenatore: Sergio.

Diretta/ Almeria Real Madrid (risultato finale 1-3): Vinicius Junior firma il tris! (19 agosto 2023)

Reti: al 37′ st Pedri (Barcellona) , al 45’+4 st Torres F. (Barcellona) .

Ammonizioni: al 26′ pt de Jong F. (Barcellona), al 26′ pt ter Stegen M. (Barcellona), al 45’+6 pt Gavi (Barcellona), al 28′ st Pedri (Barcellona) al 14′ pt Alejo I. (Cadice), al 45’+2 pt San Emeterio F. (Cadice), al 45’+3 st Hernandez J. (Cadice).

VIDEO BARCELLONA CADICE: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA