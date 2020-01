Video/ Barcellona Granada (1-0): highlights e gol. Alla fine ci pensa sempre Messi!

Il video con gli highlights e i gol di Barcellona Granada 1-0 contiene le fasi salienti della partita che passerà alla storia per il debutto di Quique Setién sulla panchina dei blaugrana. Esordio vincente al Camp Nou per l’erede di Ernesto Valverde che conquista i tre punti e aggancia il Real Madrid in testa alla classifica, le due superpotenze del calcio spagnolo hanno fatto decisamente il vuoto dietro di loro, basti pensare che l’Atletico di Simeone terzo si trova a otto lunghezze di distanza ed è chiaramente tagliato fuori dalla lotta per il titolo, a meno di improvvisi crolli simultanei dei catalani e delle merengues. Sui novanta minuti c’è poco da commentare, lasceremo che siano i numeri a parlare: 83% di possesso palla, 18 tiri totali di cui 6 in porta e 6 respinti dalla retroguardia avversaria, 20 calci di punizioni conquistati e 7 calci d’angolo. Eppure ci sono voluti ben 75 minuti per sbloccare la contesa con il solito Messi che su assist di Vidal non ha lasciato scampo a Rui Silva, in precedenza bravissimo ad opporsi a Griezmann. Gli ospiti recriminano per il palo colpito da Yan Eteki quando il punteggio era ancora sullo 0-0 e per l’espulsione di German Sanchez che a venti minuti dal novantesimo ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. In ogni caso per il Barça sarebbe stata una beffa colossale non vincere dopo aver dominato in lungo e in largo, con un pizzico di fortuna e precisione in più sotto porta sarebbe finita tanto a poco con buona pace degli andalusi. CLICCA QUI PER IL VIDEO DAZN DEL GOL DI BARCELLONA GRANADA

VIDEO BARCELLONA GRANADA: IL TABELLINO

BARCELLONA-GRANADA 1-0 (0-0)

BARCELLONA (3-1-4-2): Ter Stegen; Umtiti, Sergi Roberto, Piqué; Jordi Alba; Busquets, Vidal (83′ Arthur), Rakitic (71′ Riqui Puig); Ansu Fati (79′ Carles Perez), Messi, Griezmann. All. Quique Setién.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Domingos Duarte, German Sanchez, Foulquier; Azeez (56′ Yangel Herrera), Gonalons; Machis, Yan Eteki (72′ Martinez), Vadillo (65′ Antonio Puertas); Carlos Fernandez. All. Daniel Martinez.

ARBITRO: Valentin Pizarro Gomez.

AMMONITI: Machis (G), Carlos Fernandez (G).

ESPULSO: 69′ German Sanchez (G) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 76′ Messi (B).



