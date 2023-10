Video/ Barcellona Real Madrid (1-2) gol e highlights: Bellingham, show e ribaltone! (Liga, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARCELLONA REAL MADRID (1-2): LA PARTITA

Il Real Madrid subisce per oltre 70 minuti il gioco del Barcellona, ma espugna l”Estadio Olimpico di Montjuic in rimonta, trascinato ancora una volta dal suo fuoriclasse, Jude Bellingham. Nel primo tempo è dominio assoluto degli uomini di Xavi, che la sbloccano, anche con un po’ di fortuna, al sesto minuto: Gundogan approfitta di un rimpallo fortunoso e di un errore clamoroso di lettura da parte della linea difensiva madrilena, portando avanti il Barça. Anche Kepa probabilmente poteva accompagnare meglio l’uscita. Las Merengues non riescono ad uscire dal pressing avversario, e Fermin sfiora addirittura il raddoppio, ma la sua conclusione si stampa sul palo.

Nel primo palo i lampi dei Blancos arrivano soltanto con Rudiger e Carvajal, ma fanno il solletico ai blaugrana. Nel secondo tempo il Madrid prova ad azzannare la gara con grande aggressività, ma sono i padroni di casa a a sfiorare nuovamente il raddoppio col palo di Inigo Martinez ed il tap-in di Araujo parato da Kepa. I cambi di Ancelotti all’improvviso cambiano una partita a senso unico, ed al 69esimo esce dal letargo il numero 5: Jude Bellingham controlla la sfera e quasi da fermo lascia partire una sassata da fuori area che si infila all’incrocio dei pali. Il portiere tedesco sfiora ma non basta. Ennesima perla dell’inglese. L’inerzia del match cambia totalmente, ed i tiri di Lewandowski e Gavi non bastano a fermare la furia blanca. Proprio quando tutto faceva pensare ad un pareggio, infatti, ci pensa nuovamente Bellingham, questa volta con una zampata da opportunista, a consegnare i 3 punti alla sua squadra. Girona raggiunto in cima alla classifica.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARCELLONA REAL MADRID (1-2): TABELLINO

BARCELLONA-REAL MADRID 1-2

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Araujo, Christensen, Inigo Martinez, Balde; Fermin Lopez (72′ Romeu), Gundogan, Gavi; Joao Cancelo (77′ Yamal), Ferran Torres (61′ Lewandowski), Joao Felix (76′ Raphinha). All.: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3) – Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, F. Mendy (52′ Camavinga); Valverde, Tchouameni, Kroos (63′ Modric); Rodrygo (63′ Joselu), Bellingham, Vinicius. All.: Ancelotti.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano.

GOL: 6′ Gundogan (B), 68′ Bellingham (R), 92′ Bellingham (R).

AMMONITI: Fermin Lopez, Ferran Torres (B), Carvajal (R).

NOTE – Recupero 1’+4′.



