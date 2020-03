Video/ Barcellona Real Sociedad (1-0): highlights e gol. Blaugrana avanti con Messi

Nella 27^ giornata della Liga, il Barcellona soffre più del previsto ma riesce comunque a battere la Real Sociedad, fresca di conquista della finale di Copa del Rey e confermatasi comunque competitiva per un posto in Champions League. Ma i 3 punti sono andati al Barcellona, ora di nuovo in vetta alla Liga con 2 punti di vantaggio su un Real Madrid chiamato a rispondere nel match esterno contro il Betis Siviglia. Come si vede nel video di Barcellona Real Sociedad, al Camp Nou il club blaurana prende rapidamente il comando delle operazioni, il più pericoloso è Braithwaite che prima si vede negato il gol da una grande parata di Alejandro Remiro, quindi va a segno vedendo però la sua prodezza annullata per fuorigioco.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa si accende Messi ma l’argentino non è preciso, mentre Remiro sembra insuperabile. Doppia conclusione dell’argentino che non inquadra però di poco lo specchio della porta, quindi ancora Remiro sugli scudi con una gran parata su Rakitic, che dal limite aveva provato a sorprendere l’estremo difensore avversario. L’episodio che regala la svolta al match arriva al 36′: fallo e ammonizione per Oyarzabal, dal dischetto Messi è implacabile e regala 3 punti che pesano ai balugrana, che in pieno recupero avrebbero anche siglato il raddoppio con Jordi Alba, ma la review al VAR porta all’annullamento della marcatura. Al Barcellona basta e avanza la vittoria di misura, la Real Sociedad paga la poca audacia offensiva dopo una strenua resistenza.

