Video/ Bari Potenza (2-0) highlights e gol: i galletti chiudono il 2021 in bellezza

VIDEO BARI POTENZA (2-0): LA SINTESI DEL MATCH

Il Bari è sempre più lanciato verso la Serie B, nell’ultima gara del 2021 i galletti vincono per 2-0 e fanno piangere il Potenza pur giocando in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. L’espulsione di Scavone non rovina i piani della capolista del girone C di Serie C, nonostante l’uomo in meno la corazzata di Mignani si procura ben due calci di rigore nel giro di pochi minuti, entrambi trasformati da Antenucci e D’Errico che appongono le loro firme sulla vittoria numero 13 in campionato. Decisivo l’innesto di Cheddira a inizio ripresa al posto di uno spento Paponi che forse pensava già alle vacanze natalizie, l’attaccante di origini marocchine al primo pallone toccato chiama al dovere Greco e poi si procura il primo penalty costringendo Piana a commettere fallo dentro l’area, dopo aver rubato palla a un distratto Maestrelli.

Diretta/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): nulla di fatto

Anche Botta si merita un voto alto in pagella, con le sue giocate ha letteralmente messo in crisi i difensori di Trocini ed è andato più volte vicino al gol, il trequartista argentino è sicuramente un valore aggiunto per la categoria e siamo convinti che già da adesso si farebbe valere tra i cadetti. Peccato che al ritorno della pausa il tecnico dei biancorossi dovrà reinventarsi il centrocampo, pur essendo diffidato Maita non è riuscito a evitare l’ammonizione e così bisognerà trovare alle alternative che di certo non mancano. Ad esempio stasera sono rimasti in panchina giocatori come Bianco, Mazzotta, Lollo, Di Gennaro e Citro. Tutta gente che altrove giocherebbe titolare pure se moribondi, e invece qui fanno le riserve di lusso. Ancora una volta si fa festa al San Nicola, dove i padroni di casa hanno raccolto 26 punti sui 30 disponibili, un ruolino formidabile che testimonia il ruolo dei tifosi nel dare supporto e calore ai loro beniamini, sperando che la pandemia non obblighi le autorità a chiuder nuovamente gli stadi. Sarebbe una mazzata devastante per l’intero movimento calcistico che non ha ancora assorbito le perdite causate dal primo lockdown.

Diretta/ Virtus Francavilla Catanzaro (risultato finale 2-1): che rimonta con Pierno!

VIDEO BARI POTENZA 2-0, IL TABELLINO

BARI-POTENZA 2-0 (0-0)

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Gigliotti, Ricci; Scavone, Maita, D’Errico (88’ Belli); Botta (80’ Mallamo); Antenucci (90’+2’ Simeri), Paponi (46’ Cheddira). All. Michele Mignani.

POTENZA (3-5-2): Greco; Gigli, Piana, Matino; Coccia, Zagaria (78’ Vecchi), Sandri, Zenuni, Maestrelli (68’ Volpe); Romero, Salvemini (87’ Banegas). All. Bruno Trocini.

ARBITRO: Francesco Carrione (sez. di Castellammare di Stabia).

AMMONITI: 19’ Scavone (B), 21’ Maita (B), 28’ Matino (P), 54’ Gigli (P), 62’ Sandri (P), 69’ Romero (P), 74’ Greco (P).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Modena e Reggiana sempre più sole!

ESPULSO: 60’ Scavone (B) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 64’ rig. Antenucci (B), 75’ rig. D’Errico (B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BARI POTENZA, DA ELEVENSPORT



© RIPRODUZIONE RISERVATA