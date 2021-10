Video/ Bari Turris (4-2) gol e highlights: vittoria in rimonta dei pugliesi (Serie C)

VIDEO BARI TURRIS (4-2): LA CAPOLISTA VINCE IN RIMONTA

Il Bari supera in rimonta la Turris che era andati avanti con Giannone e Leonetti con Cheddira capace di riequilibrarla temporaneamente. Nella seconda frazione la compagine di casa ha preso il sopravvento trovando le marcature di D’Errico, Scavone e Terranova. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Giannone! La sblocca la Turris! Il tiro da fuori area lascia di sasso Frattali con la sfera che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Di Cesare ci prova di testa, il pallone esce di pochissimo. Bari che sta provando a reagire dopo la rete di Giannone, i padroni di casa sembrano non aver accusato troppo il colpo. Cheddira! Arriva il meritato pareggio del Bari.

Scavone pesca il compagno di squadra che supera Di Nunzio e, calciando in caduta, la mette alle spalle di Perina. Ci prova di nuovo Cheddira che da fuori area non trova la porta. Ci prova ancora Giannone, la sfera per poco non buca per la seconda volta Frattali. Leonetti! Turris che si riporta avanti! Dalla sinistra fa partire un tiro che supera Frattali, arriva quindi il gol dell’ex. Cheddira parte in contropiede ma sbaglia il passaggio finale per Simeri. Simeri va giù in area, per l’arbitro non ci sono gli estremi del calcio di rigore. La prima frazione termina la con la Turris in vantaggio meritatamente grazie alle reti di Giannone e Leonetti.

VIDEO BARI TURRIS: IL SECONDO TEMPO

D’Errico! La riprende subito il Bari! Marras offre un bel pallone per il compagno di squadra che non sbaglia. Marras ancora protagonista con l’assist per Cheddira che di testa colpisce la parte alta della traversa. D’Errico ci prova da fuori area ma la sfera termina fuori di poco. Scavone! La ribalta il Bari! Botta calcia benissimo trovando però la traversa, arriva Scavone che la mette in rete. Cheddira viene messo a terra da Di Nunzio che viene espulso per aver fermato la chiara occasione da rete. Loreto serve Bordo che calcia ma trova il salvataggio di Terranova. Cheddira ha la sfera per chiudere la gara ma da solo davanti al portiere c’è il recupero di Lorenzini. Terranova, arriva il poker dei padroni di casa! Botta assiste Terranova che di testa chiude la gara. Sono cinque i minuti assegnati dal direttore di gara. Termina il match con il Bari che vince in rimonta.

VIDEO BARI TURRIS: IL TABELLINO

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino (89′ Belli), Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone (76′ Mallamo), Maita, D’Errico; Botta (84′ Gigliotti); Simeri (46′ Marras), Cheddira (89′ Paponi). All. Mignani

A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Antenucci, Citro, Lollo, Ricci

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Loreto, Franco (75′ Sartore), Tascone, Varutti; Giannone (67′ Lorenzini), Santaniello (55′ Bordo), Leonetti (75′ Longo). All.Salvatore.

A disp.: Abagnale, Colantuono, Giofre, Zanoni, Palmucci, Iglio, Pavone, Finardi

Stadio: San Nicola

Marcatori: 9′ Giannone (T), 21′ Cheddira (B), 37′ Leonetti (T), 46′ D’Errico (B), 58′ Scavone (B), 83′ Terranova (B)

Ammonizioni: 94′ Gigliotti (B)

Espulsioni: 65′ Di Nunzio (T)

Recupero: 0 – 5′

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

