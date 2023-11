Video/ Bari Venezia (0-3) gol e highlights: lagunari scatenati verso la vetta (Serie B, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI VENEZIA: LA SINTESI

Video Bari Venezia, match disputato allo stadio “San Nicola”. Il campionato ricomincia con il piede sbagliato per i Galletti, superati con un pesante 3-0 in casa dal Venezia nel match della 14ª giornata di Serie B. Nonostante il forfait del bomber finlandese Pohjanpalo la squadra di Vanoli non ha incontrato difficoltà al cospetto di un Bari inconsistente e privo di idee. Sbloccato il punteggio al 30′ con Pierini, i lagunari hanno trovato la rete del raddoppio con Tessmann al 90′ e nei minuti di recupero hanno calato il tris con Dembele.

DIRETTA/ Bari Venezia (risultato finale 0-3): lagunari in vetta! (Serie B, 25 novembre 2023)

Passi indietro evidenti per la squadra di Pasquale Marino, pericolosa soltanto grazie a qualche spunto di Sibilli e apparsa incapace di sviluppare trame di gioco. Già durante la partita dalla Curva si è levata la contestazione contro la famiglia De Laurentiis e dopo il triplice fischio bordate di fischi nei confronti dei calciatori. Sorride, invece, il Venezia che si porta in testa alla classifica agganciando il Parma a quota 30 punti mentre il Bari resta decimo a tre lunghezze dalla zona play-off. Il prossimo appuntamento per i pugliesi è in programma domenica 3 dicembre in casa del Lecco al Rigamonti-Ceppi alle 16:15 mentre i lagunari ospiteranno l’Ascoli.

Diretta/ FeralpiSalò Bari (risultato finale 3-3): Sau, poi Achik! (Serie B, 11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI VENEZIA: IL TABELLINO

BARI – Brenno, Pucino (90’+3 Bellomo), Di Cesare, Vicari, Dorval (79′ Akpa-Chukwu), Benali (79′ Acampora), Koutsoupias (65′ Maita), Ricci, Sibilli, Aramu (46′ Achik), Nasti. A disposizione: Pissardo, Matino, Astrologo, Zuzek, Edjouma, Diaw, Frabotta. Allenatore: Marino

VENEZIA – Bertinato; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Pierini (85′ Cheryshev), Busio (85′ Lella), Tessmann, Ellertsson (78′ Dembele); Johnsen (69′ Olivieri, 78′ Jajalo), Gytkjær. A disposizione: Joronen, Grandi, Modolo, Mikaelsson, Ullmann, Andersen. Allenatore: Vanoli

Diretta/ Venezia Catanzaro (risultato finale 2-1): espulso Bjarkason! (Serie B, 10 novembre 2023)

Arbitro: Collu della sezione di Cagliari

Assistenti: Di Gioia e Rossi della sezione di Catania

Reti: 30′ Pierini (V), 90′ Tessmann (V), 90’+5 Dembele (V)

Ammoniti: Benali (B), Nasti (B), Maita (B)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI VENEZIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA