DIRETTA VENEZIA REAL VICENZA/ Video streaming tv: due precedenti ufficiali (amichevole, 17 luglio 2024)

DIRETTA VENEZIA REAL VICENZA: I TESTA A TESTA

È interessante notare che la diretta di Venezia Real Vicenza ci presenta due precedenti ufficiali: per trovarli bisogna tornare alla stagione 2014-2015, un’epoca in cui esisteva la Lega Pro diventata da poco a divisione unica e con un Real Vicenza che per breve tempo era riuscito a posizionarsi in questo campionato, facendo pensare di poter aprire un interessante progetto che poi in realtà non è durato, lasciando la società biancorossa ad occuparsi solo del settore giovanile. Ad ogni modo, il Real Vicenza aveva battuto il Venezia entrambe le volte: a inizio ottobre nel match di andata erano stati Salvatore Bruno (rigore) e Matteo Piccinni a risolvere al Romeo Menti.

Il match di ritorno era stato disputato alla fine di febbraio, ovviamente al Pierluigi Penzo, ed entrambe le squadre avevano cambiato allenatore: il Venezia era passato da Alessandro Dal Canto a Michele Serena, il Real Vicenza aveva sostituito Michele Marcolini con Paolo Favaretto. Non era cambiato il risultato: dopo l’iniziale vantaggio lagunare con Giuseppe Greco, su rigore, i vicentini si erano presi la posta piena con Bruno, a segno per la quindicesima volta nel suo splendido campionato, e Emanuele Bardelloni che all’inizio del secondo tempo aveva portato altri 3 punti in dote al Real Vicenza in questo derby. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA REAL VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non sono state fornite indicazioni utili circa una diretta tv di Venezia Real Vicenza, quindi potremmo dire che l’amichevole estiva non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione e, allo stesso modo, non godrà di un servizio di diretta streaming video; le informazioni sulla neopromossa in Serie A arriveranno comunque dagli account che lo stesso Venezia metterà a disposizione sui social network, le pagine del club sono liberamente consultabili e in particolare consigliamo quelle di Facebook e X, vale a dire il vecchio Twitter.

VENEZIA REAL VICENZA: ECCO I LAGUNARI!

Alle ore 17:30 di mercoledì 17 luglio 2024 sarà tempo di assistere alla diretta di Venezia Real Vicenza: un derby veneto che va in scena a Falcade, la sede del ritiro della squadra lagunare che, come sappiamo, lo scorso giugno ha ottenuto la promozione in Serie A passando dai playoff, grazie a un percorso che l’ha portata prima a centrare il terzo posto nella classifica della stagione regolare e poi a raggiungere l’ultimo atto, eliminando il Palermo, superato contro la Cremonese per un bellissimo ritorno nella massima categoria.

Paolo Vanoli nel frattempo ha salutato e si è accasato al Torino: per la salvezza, che era stata centrata alla fine del XX secolo con in campo un certo Alvaro Recoba, il Venezia ha deciso di affidare la sua panchina a Eusebio Di Francesco, a caccia di riscatto perché dopo un brillante avvio è purtroppo retrocesso con il Frosinone. Dunque ci saranno motivazioni per squadra e allenatore, e la diretta di Venezia Real Vicenza diventa un primo modo per capire come la squadra lagunare si comporterà; per ora diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA REAL VICENZA

Il modulo di riferimento di Di Francesco è sempre stato il 4-3-3 ma a Frosinone il tecnico abruzzese ha sperimentato, come del resto già in passato; per la diretta Venezia Real Vicenza allora parliamo di 3-4-2-1 perché la squadra è abituata a giocare con la difesa a tre. In porta c’è ancora Joronen, poi difesa nella quale potrebbero giocare Idzes, Altare e Svoboda con Sverko e Baoudouin pronti per le inevitabili staffette che ci saranno, a correre sulle fasce laterali potrebbero essere Antonio Candela e Zampano (o Haps) ma per un assetto maggiormente offensivo ecco invece Pierini e Bjarkason, in mezzo sono al momento in tanto.

Possiamo puntare sulla regia di Jajalo con Tessmann, Fiordilino, Busio e Ellertsson prime soluzioni per agire sulle mezzali, senza dimenticarsi di Magnus Andersen e Crnigoj. In attacco, occhio a Oristanio che può essere la sorpresa; per il momento della rosa fa ancora parte Pohjanpalo in attesa di scoprire il suo futuro, potrebbe essere lui a ricomporre una coppia offensiva scandinava con Gytkjaer ma ovviamente bisogna parlare anche di Redan e Karlsson che arrivano dalla Serie C, così come di Novakovich che nelle ultime stagioni non ha fatto malissimo e potrebbe essere provato come titolare.











