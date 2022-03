Video/ Bayer Leverkusen Atalanta (0-1): gol e highlights: la decide Boga

VIDEO BAYER LEVERKUSEN ATALANTA

L’Atalanta supera nel finale il Bayer Leverkusen grazie a Boga bissando la vittoria dell’andata, come ammireremo negli highlights video di Bayer Leverkusen Atalanta 0-1. La compagine orobica centra i quarti di finale di Europa League contro un avversario ostico. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Muriel pesca Demiral di testa da calcio d’angolo, palla fuori. Bakker serve un gran pallone a Diaby in area, Musso salva con un grande intervento. Si ferma il capitano dell’Atalanta Toloi per un problema muscolare, al suo posto entra Djimsiti. Aranguiz riceve la sfera in area ma non riesce a girarsi e tirare. Muriel per Malinovskyi, chiude tutto Hincapie. Koopmeiners serve per Muriel in area, buona la chiusura di Aranguiz sul colombiano. Padroni di casa che attaccano a testa bassa per recuperare la rete di svantaggio della gara di andata. Demirbay per Tapsoba, chiude bene a difesa dell’Atalanta.

Sta tenendo bene l’Atalanta nella fase difensiva, pochi i pericolo per la compagine orobica. Zappacosta la mette in mezzo e per poco Muriel non arriva all’appuntamento con il gol. Demirbay ci prova su punizione ma non crea pericoli. Malinovskyi ci prova, para facile Hradecky. Koopmeiners per Muriel, in area il colombiano trova la deviazione decisiva di Fosu-Mensah. Ottima la gara di Demiral che riesce di nuovo a chiudere Adli. Muriel ci prova su punizione ma colpisce male, occasione potenziale sfumata per l’Atalanta. Pochi minuti alla fine della prima frazione per un risultato che, logicamente, sta benissimo all’Atalanta. Termina la prima frazione tra Bayer Leverkusen e Atalanta sullo zero a zero.

SECONDO TEMPO

Ancora una grande occasione per Diaby e ancora Musso grande protagonista! Il direttore di gara al VAR per un possibile tocco con il braccio di Demiral, per fortuna dell’Atalanta non viene ravvisata alcuna irregolarità. Bayer Leverkusen che sta spingendo a testa bassa a caccia del pari, Atalanta ora in leggera difficoltà. Demiral chiude alla grande su Adli. Fosu-Mensah si prende il giallo dopo il fallo su Zappacosta. Proprio Fosu-Mensah chiede il cambio per un problema fisico. Entrano nel Bayer Bellarabi, Andrich e Azmoun. Bakker in mezzo, allontana la difesa orobica. Nell’Atalanta entra Boga per Malinovskyi. Atalanta che ora pensa a difendersi dai continui attacchi dei tedeschi. Bellarabi la mette in mezzo per Azmoun che manca l’impatto con la sfera. Zappacosta prova a servire Muriel, salva tutto Tapsoba. Nell’Atalanta escono Muriel e Zappacosta, al loro posto Pessina e Pezzella. Nel Bayer entra anche Alario, i tedeschi provano ora il tutto per tutto. Cinque minuti alla fine, Atalanta a difesa del risultato. Diaby prova a servire Alario, Demiral salva in scivolata. Boga! L’Atalanta chiude il discorso qualificazione con l’ex Sassuolo! Contropiede perfetto con Boga che salta Tah e la mette alle spalle di Hradecky. Termina il match, l’Atalanta approda ai quarti di finale di Europa League.

VIDEO BAYER LEVERKUSEN ATALANTA: IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Fosu-Mensah (16′ st Bellarabi), Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios (16′ st Azmoun), Aranguiz (37′ st Alario), Demirbay (16′ st Andrich); Diaby, Adli, Bakker. A disposizione: Grill, Lomb, Kossounou, Paulinho, Sinkgraven. Allenatore: Seoane.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (10′ pt Djimsiti), Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta (33′ st Pezzella); Koopmeiners; Malinovskyi (20′ st Boga), Muriel (34′ st Pessina). A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Scalvini, Pasalic. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Letexier (Francia)

MARCATORI: 46′ st Boga (A)

NOTE: Ammoniti: Fosu-Mensah, Andrich, Diaby (B); Recupero: 2′ pt, 5′ st.











