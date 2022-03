Diretta/ Bayer Leverkusen Atalanta streaming video tv: la Dea sogna (Europa League)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN ATALANTA: GASP CREDE NEL PASSAGGIO DEL TURNO!

Bayer Leverkusen Atalanta, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Una delle gare più aperte di questo turno della competizione europea, complice il pirotecnico risultato della gara d’andata: il confronto del Gewiss Stadium di sette giorni fa è terminato 3-2, ma è ancora presto per festeggiare…

La gara d’andata di Bergamo tra Bayer Leverkusen e Atalanta ha visto tanti gol e grande spettacolo, a testimonianza della trazione anteriore delle due squadre. Successo in rimonta per la banda di Gian Piero Gasperini, andata sotto all’11’ per il gol di Aranguiz. Tris tra 23’ e 49’ dei nerazzurri con Malinovsky e la doppietta di Muriel. A tenere in vita i rossoneri ci ha pensato il talentino francese Diaby, in rete al 63’.

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

I telespettatori che vogliono assistere alla diretta di Bayer Leverkusen Atalanta avranno diverse possibilità. Gli abbonati a Sky Sport, infatti, come di consueto potranno godere della visione dell’impegno sul satellite al canale designato oppure in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione la visione in diretta di Bayer Leverkusen Atalanta: in televisione se usufruiscono di un dispositivo connesso a Internet oppure in streaming sul sito ufficiale o sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Bayer Leverkusen Atalanta. Entrambe le formazioni devono fare i conti con alcune assenze pesanti. Partiamo dai padroni di casa, privi degli infortunati Frimpong, Lunev e Wirtz. In dubbio, invece, tre elementi fondamentali per lo scacchiere rossonero come Baumgartlinger, Bellarabi e Schick. Aspirine in campo con il solito 4-2-3-1: in porta il ceco Hradecky, difesa a quattro composta da Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba e Bakker. Il turco Demirbay in cabina di regia con Aranguiz. Per la trequarti Seoane punta su Diaby, Palacios e Adli, a sostegno dell’argentino Alario.

Passiamo adesso all’Atalanta, Gasperini privo di Zapata e Ilicic. 3-4-2-1 con Musso in porta. Demiral affiancato da Toloi e Palomino dietro, con Hateboer e Zappacosta sulle corsie esterne. In cabina di regia spazio a de Roon e Freuler. Infine, Malinovskyi e Koopmeiners a sostegno di Muriel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Bayer Leverkusen Atalanta. C’è grande equilibrio secondo i bookmakers, che vedono leggermente favoriti i padroni di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet: la vittoria delle Aspirine è data a 2,35, il pareggio a 3,65, mentre il successo della Dea è data a 2,80. Prevista una pioggia di gol da questo esaltante match: l’Over 2,5 è dato a 1,50, mentre l’Under 2,5 è quotato 2,40. Secondo le agenzie di scommesse, entrambe le compagini andranno a segno: il Gol paga 1,45, mentre il No Gol addirittura 2,55.

