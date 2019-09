Video/ Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca (1-2): highlights gol. Ai russi basta Barinov

La Lokomotiv Mosca batte a sorpresa il Bayer Leverkusen a domicilio e vola in testa nel girone dove sono inserite anche Juventus ed Atletico Madrid. Come si vede nel video di Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca, i primi dieci minuti di gioco non regalano emozioni ma al quarto d’ora si accende il match. Joao Mario approfitta di un clamoroso svarione dei tedeschi recuperando un pallone vagante e serve Krychowiak: il polacco controlla e col destro batte Hradecky. Ancora una ghiotta occasione per i russi. Smolov recupera la sfera dopo un brutto errore di Tah. Dribbling e tiro, ma la difesa respinge. Sul secondo tentativo c’è Zhamaletdinov, che da fuori per poco non trova il raddoppio. Il pari per i padroni di casa arriva su azione fortuita. Conclusione di Aranguiz e deviazione nella propria porta di Howedes. Aranguiz apre a sinistra per il giamaicano Bailey. Cross al centro, ma la difesa russa respinge. La Lokomotiv Mosca torna avanti a meno di dieci minuti dalla fine della prima frazione. Bellarabi serve all’indietro su Hradecky che sbaglia il rinvio. Pallone praticamente regalato a Barinov, che di prima calcia dalla distanza a porta vuota e trova il gol. Apertura nel finale di frazione per Bellarabi, che prova a far filtrare in area per Havertz, la difesa ospite chiude tutti gli spazi.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con il cross al centro, sponda di destro di Wendell e colpo di testa in tuffo di Havertz, che sfiora il gol. La Lokomotiv Mosca agisce ora in contropiede nel tentativo di chiuderla. Bellarabi serve Havert: il primo tentativo viene murato, il secondo non trova la porta. Ci prova Bellarabi dopo iniziativa personale, facile parata per Guilherme. Grande pallone di Joao Mario per Krychowiak che per un soffio non trova la doppietta personale. Amiri a botta sicura, grandissima la risposta di Ghilherme che fa naufragare definitivamente le speranze dei padroni di casa.

