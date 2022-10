Video/ Bayer Leverkusen Porto (0-3) gol e highlights: Kovács ne fa di tutti i colori

VIDEO BAYER LEVERKUSEN PORTO 0-3

Bayer Leverkusen-Porto passerà alla storia non soltanto per la netta vittoria degli uomini di Conçeicao che si impongono per 3 a 0 portandosi al secondo posto nel gruppo B di Champions League, a -4 dal Bruges che proprio in virtù di questo risultato festeggiano la qualificazione agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Ma anche e soprattutto per gli errori dell’arbitro Kovács che ne combina di tutti i colori riuscendo nell’impresa di indispettire entrambe le squadre con le sue decisioni bislacche. La prima svista al quarto d’ora del primo tempo quando ammonisce Bakker per simulazione, in realtà il difensore olandese viene letteralmente abbattuto da Uribe e il VAR sbugiarda in un attimo il fischietto rumeno che è costretto a tornare sui suoi passi e a indicare, imbarazzato il dischetto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Inter, che notte! Diretta gol live score

Non contento, nella ripresa se possibile fa ancora peggio quando assegna un calcio di punizione dal limite per il fallo di Adli ai danni di Galeno, in realtà il contatto tra i due avviene dentro l’area di rigore e non fuori, peccato che lui si trovasse a pochi passi – nel vero senso della parola – dall’inizio e quindi non si capisce come abbia fatto a sbagliare. Poco dopo punisce con il penalty l’intervento di Kossounou che sfiora appena il numero 13 brasiliano – tra i migliori in campo. Un episodio che non verrebbe sanzionato nemmeno nel basket, ma che di fatto affossa definitivamente la squadra di Xabi Alonso che perde le staffe, e non capita tutti i giorni di vedere l’allenatore spagnolo così imbufalito, considerando i suoi precedenti da calciatore.

DIRETTA/ Sporting Lisbona Marsiglia (risultato finale 0-2): Tudor sorride

CLICCA QUI PER IL VIDEO BAYER LEVERKUSEN PORTO (0-3)

Al netto degli episodi arbitrali, il Bayer Leverkusen deve mangiarsi le mani per aver regalato i tre punti al Porto, bravissimo a sfruttare nel migliore dei modi le occasioni che gli sono capitate nei novanta minuti. La partita si sblocca subito grazie alla magia di Galeno che raccoglie un rinvio dal fondo di Diogo Costa, lascia tutti sul posto e si invola verso la porta di Hradecky non lasciando scampo al portiere finlandese. La formazione tedesca potrebbe pareggiare i conti dal dischetto ma Demirbay si fa ipnotizzare dall’estremo difensore lusitano. Il gol di Adli viene invece annullato per colpa di Schick che devia la sfera in rete nonostante sia in fuorigioco, il suo intervento vanifica la splendida giocata del compagno. Nella ripresa gli ospiti archiviano la pratica grazie ai due calci di rigore trasformati dall’iraniano Taremi che dagli undici metri mantiene il sangue freddo e spegne ogni velleità di rimonta degli avversari. Xabi Alonso, che pochi giorni fa aveva debuttato in Bundesliga con una bella vittoria sullo Schalke 04, si è già reso conto che in Champions League la musica è diversa…

Diretta/ Bayer Leverkusen Porto (risultato finale 0-3): serata no per Kovács

VIDEO BAYER LEVERKUSEN PORTO 0-3, IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-PORTO 0-3 (0-1)

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Kossounou (69’ Tapsoba), Tah, Hincapie, Bakker; Aránguiz, Demirbay; Adli (57’ Paulinho), Diaby (88’ Fosu-Mensah), Hudson-Odoi (69’ Hlozek); Schick. All. Xabi Alonso.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário (46’ Evanilson), Cardoso, Carmo, Zaidu; Otávio, Uribe (85’ Folha), Eustáquio (90’+2’ Toni Martínez), Pepê; Galeno (85’ Borges), Taremi (90’+2’ Namaso). All. Sérgio Conçeicão.

ARBITRO: István Kovács (ROU).

AMMONITI: 32’ João Mário (P), 63’ Hincapie (L), 64’ Bakker (L), 84’ Paulinho (L), 90’+3’ Borges (P).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 6’ Galeno (P), 53’ rig. e 64’ rig. Taremi (P).











© RIPRODUZIONE RISERVATA