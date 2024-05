Pronostico Atalanta Bayer Leverkusen/ Sonetti: “Dea, puoi vincere la finale di Europa League”! (esclusiva)

PRONOSTICO ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: IL PUNTO DI NEDO SONETTI

Un Atalanta pronta già a dimenticare la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus quella che affronterà stasera a Dublino il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League: è un appuntamento con la storia. Inizio alle ore 21 all’Aviva Stadium di Dublino, palcoscenico finale di questa competizione. Nerazzurri che partiranno col sfavore del pronostico con un Bayer squadra dell’anno con il suo record di partite senza sconfitte in Europa. Un Bayer Leverkusen vincitore in campionato per la prima volta nella sua storia in Germania. Un Bayer Leverkusen che il prossimo 25 maggio a Berlino affronterà anche in finale di Coppa di Germania il Kaiserslautern per uno storico triplete.

L’Atalanta però resta sempre squadra difficile da affrontare, basti pensare a quella vista ad Anfield, a quella contro il Marsiglia, in tante altre ultime partite della stagione. E a Dublino poi ci sarà anche Scamacca assente nella finale di Coppa Italia, un centravanti sempre pronto a essere decisivo in zona gol. Per il pronostico su Atalanta Bayer Leverkusen, finale di Europa League, abbiamo sentito Nedo Sonetti, per quattro stagioni allenatore a Bergamo dal 1983 al 1987, con una finale di Coppa Italia persa solo col Napoli di Maradona. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Atalanta Bayer Leverkusen è la finale di Europa League: che partita sarà? Difficile certamente, perchè sappiamo bene che squadra è il Bayer Leverkusen con la sua record europeo di partite senza sconfitte e la sua vittoria nel campionato tedesco, con la grande stagione che quest’anno ha disputato.

Crede che l’Atalanta possa reagire alla sconfitta in Coppa Italia come giocherà contro il Bayer Leverkusen? La possibilità c’è anche se il Bayer Leverkursen resta favorito, ma un Atalanta che giochi bene e con tanta determinazione e tanta grinta ce la potrebbe fare…

Pensa che Scamacca possa essere l’uomo decisivo per questa finale di Europa League? Scamacca potrebbe veramente risultare decisivo per questa finale di Europa League, se sarà lo Scamacca che ha fatto tanto bene nelle ultime partite della stagione; del resto abbiamo visto quanto si è sentita la sua assenza contro la Juventus.

Bayer Leverkusen favorito, ma la pressione del pronostico potrebbe giocare brutti scherzi ai tedeschi… No, non credo proprio: innanzitutto sono tedeschi, e poi il Bayer Leverkusen è una grande squadra che non dovrebbe certamente sentire questa cosa.

C’è da temere qualche giocatore in particolare del Bayer? Tutta la squadra direi, tutto l’undici di Xabi Alonso, tutto il Bayer Leverkusen.

Come vede la sfida delle panchine Gasperini – Xabi Alonso? Gasperini e Xabi Alonso sono con Guardiola i migliori allenatori della stagione. Poi però in campo ci vanno i giocatori. Sono loro a decidere le partite!

Atalanta e Bayer Leverkusen si possono considerare le squadre dell’anno? Per me sì. L’Atalanta e il Bayer Leverkusen per quello che hanno fatto restano le migliori squadre della stagione.

Qual è il suo pronostico su Atalanta Bayer Leverkusen? Il Bayer Leverkusen parte coi favori del pronostico. E’ più forte almeno sulla carta. Ma questa è una partita secca, una finale che l’Atalanta con la giusta grinta potrebbe anche riuscire a vincere.

Magari giocando come contro il Liverpool… Il Bayer Leverkusen è superiore al Liverpool, bisognerà che l’Atalanta giochi veramente a grandi livelli. Speriamo ovviamente che sia la l’Atalanta a vincere l’Europa League…

