Video/ Bayer Leverkusen Union SG (1-1) gol e highlights: Wirtz salva i tedeschi!

Video Bayer Leverkusen Union Sg che regala subito una grande azione del gioiello classe 2003 Florian Wirtz il quale salta a diversi avversari con una serie di sterzate e contro sterzate fino ad arrivare alla conclusione. Il suo tiro esce fuori ma non di molto; azione che potrebbe far presagire una grande partita per la formazione tedesca ma non è così con i belga che trovano il gol del vantaggio nei primi istanti del secondo tempo grazie all’azione solitaria di Boniface che riceve il pallone e con un sinistro a giro buca l’estremo difensore avversario gelando, difatti, lo stadio tedesco. Primo tempo che non regala troppe emozioni con i belga vicini al vantaggio a causa di una sfortunata deviazione di Tah che quasi non beffa il proprio portiere.

Da un difensore ad un difensore con Hincapiè che sfiora il gol andando vicinissimo svettando in area di rigore. Dopo il gol del vantaggio dei belga il pareggio nei minuti finali del giocatore in maglia numero 27 Florian Wirtz. Il giovane centrocampista offensivo è bravissimo a sfruttare il passaggio dell’iraniano Azmoun, che gli apparecchia la tavola e gli permette di calciare a giro da fuori l’area di rigore. Al termine di 90 minuti risultato di pareggio e gara che verrà decisa nella sfida di ritorno in Belgio.

VIDEO BAYER LEVERKUSEN UNION SG: IL TABELLINO

LEVERKUSEN: Hradecky L., Tah J., Tapsoba E., Hincapie P., Bakker M., Frimpong J., Palacios E. (dal 1′ st Demirbay K.), Andrich R., Diaby M. (dal 42′ st Hlozek A.), Wirtz F., Adli A. (dal 23′ st Azmoun S.). A disposizione: Lomb N., Pentz P., Demirbay K., Azmoun S., Hlozek A., Amiri N., Azhil A., Bellarabi K., Fosu-Mensah T., Hudson-Odoi C., Kossounou O. Allenatore: Alonso X..

ROYALE UNION SG: Moris A., Nieuwkoop B., Kandouss I., Burgess C., Van Der Heyden S., Lynen S. (dal 35′ st El Azzouzi O.), Lazare Amani J., Lapoussin L., Vertessen Y. (dal 30′ st Puertas C.), Teuma T., Boniface V. (dal 44′ st Nilsson G.). A disposizione: Fellous I., Imbrechts J., Puertas C., El Azzouzi O., Nilsson G., Adingra S., Eckert Ayensa D., Huygevelde N., Machida K., Sykes R., Terho C. Allenatore: Geraerts K..

Reti: al 37′ st Wirtz F. (Leverkusen), al 6′ st Boniface V. (Royale Union SG) .

Ammonizioni: al 31′ st Hincapie P. (Leverkusen) al 25′ pt Van Der Heyden S. (Royale Union SG), al 39′ st Lapoussin L. (Royale Union SG), al 45’+3 st Moris A. (Royale Union SG).

