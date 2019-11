Video/ Bayern Borussia Dortmund (4-0): highlights e gol, poker bavarese (Bundesliga)

Nel video di Bayern Borussia Dortmund 4-0 parliamo della totale rinascita bavarese nella partita di cartello che, all’Allianz Arena, si è giocata per l’undicesima giornata della Bundesliga. Il Bayern Monaco distrugge il Borussia Dortmund grazie alla doppietta di Robert Lewandowski, il gol di Sergen Gnabry e l’autorete del grande ex Mats Hummels. Partono bene i padroni di casa con Lewandowski che viene lanciato in profondità, Burki esce in maniera tempestiva. Goretzka prova ad azionare Pavard, misura sbagliata del lancio. La compagine di casa continua ad attaccare e trova il meritato vantaggio. Cross perfetto di Pavard per Lewandowski che arriva di testa e non lascia scampo a Burki. Goretzka prova a servire Gnabry sulla destra, ma lo serve con un tocco impreciso, sul quale ha gioco facile Hummels. Primo salvataggio sulla linea di Schulz su Coman. L’azione prosegue, e la sfera arriva a Gnabry, che impegna Burki. I padroni di casa controllano la gara a loro piacimento. La prima frazione termina con il Bayern Monaco meritatamente avanti.

VIDEO BAYERN BORUSSIA DORTMUND: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa arriva il raddoppio. Kimmich serve Muller, che serve per Lewandowski, il pallone arriva a Gnabry che raddoppia. Coman serve per Gnabry, per un soffio non arriva il tris. Coman imbecca Lewandowski, dopo aver mandato a vuoto Akanji e Hummels il polacco non concretizza. Il Borussia Dortmund fatica tantissimo nel proporre trame pericolose. Grandissima occasione per Alcacer che mette fuori davanti a Neuer. Occasione prima per Coman e poi per Muller, i padroni di casa ad un passo dal tris. Tris che arriva cinque minuti dopo. Doppietta per Lewandowski che chiude definitivamente la gara. Scambio con Muller che serve il polacco in area, tiro che non lascia scampo a Burki. Ci prova anche Perisic, l’ex interista entra bene nel match. Hummels la mette nella propria porta. Cross di Coutinho ed intervento maldestro del difensore che certifica la gara da dimenticare per i gialloneri. Perisic per poco non trova un gol straordinario alla Van Basten. I padroni di casa calano un poker pesante contro il Borussia Dortmund.