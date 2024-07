Michele Gallo, chi è la fidanzata dello schermidore Claudia Memoli

Tra le grandi speranze dell’Italia ai giochi olimpici di Parigi 2024 c’è come da tradizione la scherma, spesso un fortino di medaglie, un porto sicuro per il tricolore che nella capitale francese farà affidamento anche su Michele Gallo, esperto sia nella sciabola individuale che a squadre, dove in passato ha raggiunto risultati importanti che gli hanno permesso di staccare il pass per le Olimpiadi iniziate ufficialmente ieri. Tra i segreti dello schermidore c’è però anche l’amore, visto che Michele Gallo è fidanzato con Claudia Memoli, ragazza che condivide da qualche anno la vita con il giovane classe 2001 originario di Salerno, e sul suo profilo Instagram è facile imbattersi tra le esperienze affrontate dalla coppia nel tempo, come ad esempio una sempre meravigliosa vacanza a Roma, con tanto di scatto sotto il Colosseo, ma anche alcune tappe più marittime ed esotiche, inoltre i due spesso si recano a San Siro per seguire i match dell’Inter, squadra della quale sono tifosi.

E Claudia Memoli è la prima tifosa di Michele Gallo, visto che nelle sue stories Instagram ha postato un video della fiaccolata e della festa azzurra che ha dato il via alle Olimpiadi, dimostrando quanto sia forte il legame, chissà che presto la coppia non decida di fare il grande passo, visto che ufficialmente lo schermidore è nubile, come sottolinea la pagina ufficiale del CONI.

Michele Gallo, come è sbocciata la sua carriera

Lo sportivo nel quale l’Italia ripone speranze di medaglia olimpica ha mosso i primi passi al Club Scherma di Salerno, spinto da una forte vocazione e dal suo idolo Aldo Montano, con la volontà di replicare i successi ottenuti alle Olimpiadi di Atene 2004 dal campionissimo toscano e ora noto volto televisivo, Michele Gallo si è specializzato nella sciabola, il classe 2001 rappresenta uno dei fiori all’occhiello azzurri, grande promessa anche in ottica futura, ma il suo passato è già fatto di successi, come testimoniano il bronzo e l’argento raccolti nel 2022 e nel 2023 ai Mondiali del Cairo e ai Giochi Europei di Cracovia, mentre in Svizzera il mese scorso ha morso l’oro ai campionati europei di sciabola.

Il fidanzato di Claudia Memoli si è ritrovato a fare i conti anche con un infortunio alla gamba sinistra ed è stata necessaria un’operazione affinché lo schermidore potesse tornare al più presto alla sua passione.