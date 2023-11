Video/ Bayern Galatasaray (2-1), highlights: “soltanto” due gol per Kane (Champions League, 8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BAYERN MONACO GALATASARAY: SINTESI

Serata no per Harry Kane che nella partita di Champions League tra Bayern Monaco e Galatasaray segna solamente due gol, che comunque bastano e avanzano per trascinare la corazzata di Tuchel agli ottavi di finale – come prima del girone A grazie al clamoroso scivolone del Manchester United in casa del Copenaghen – con due giornate d’anticipo. A parte gli scherzi, alla vigilia si pensava che i campioni di Germania facessero un sol boccone della formazione turca che invece ha tenuto botta per oltre ottanta minuti, cedendo proprio in dirittura d’arrivo. Quindi effettivamente non è stata una passeggiata di salute per i padroni di casa che soprattutto nel primo tempo hanno corso qualche rischio, sul pallonetto di Icardi – che però era in fuorigioco – a inizio gara e sul tap-in di Zaha che a porta vuota non riesce a ribadire in rete dopo il miracolo di Neuer sull’ex-attaccante dell’Inter. I bavaresi hanno comunque creato diverse occasioni per portarsi in vantaggio, in particolare con Sané che anche stasera si è confermato un validissimo partner per il fortissimo centravanti inglese.

Anche nella ripresa gli uomini di Buruk fanno tremare la retroguardia tedesca, solamente la prestazione maiuscola di Upamecano (se l’assenza di de Ligt non si è fatta sentire è grazie a lui) fa dormire sonni tranquilli a Neuer, mentre dall’altra parte del campo Kane stampa il pallone sul palo a portiere battuto. Il Galatasaray trova la via del gol con Torreira ma la gioia dei turchi viene cancellata dall’assistente dell’arbitro Nobre che segnala il fuorigioco – millimetro – di Icardi. Partita che in ogni caso resta molto equilibrata, bisogna aspettare il minuto numero 80 per il guizzo del numero 9 che sugli sviluppi di una punizione battuta da Kimmich trafigge Muslera e sblocca finalmente la contesa. Inizialmente valutato in offside, Kane viene scagionato dal VAR che gli restituisce il gol. Il bis arriva poco dopo, sullo splendido assist di Tel. All’inizio del recupero Müller si divora il tris vanificando la splendida giocata di Gnabry, dando inoltre modo a Bakambu di accorciare le distanze. Per gli ospiti però è troppo tardi per completare la rimonta, finisce 2-1 per il Bayern che accede alla fase a eliminazione diretta, i ragazzi di Buruk restano in piena corsa per la qualificazione.

BAYERN MONACO-GALATASARAY 2-1 (0-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano (72’ Laimer), Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman (87’ Gnabry), Musiala (40’ Müller), Sané (72’ Tel); Kane. All. Thomas Tuchel.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Sánchez, Bardakci, Angelino (78’ Nelsson); Torreira, Ayhan (69’ Oliveira); Ziyech (58’ Yilmaz), Aktürkoglu, Zaha (78’ Bakambu); Icardi (69’ Tetê). All. Okan Buruk.

ARBITRO: António Nobre (POR).

AMMONITI: 19’ Davies (B), 34’ Bardakci (G), 90’+6’ Bakambu (G).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 80’ e 86’ Kane (B), 90’+3’ Bakambu (G).

