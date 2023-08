Video/ Bayern Monaco Augsburg (3-1) gol e highlights: decisiva la doppietta di Kane! (27 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYERN MONACO AUGSBURG: LA SINTESI

All’Allianz Arena il Bayern Monaco supera l’Augsburg per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Tuchel partono forte affacciandosi in zona offensiva subito al 5′ con un tiro impreciso di Kimmich che viene poi intercettato da Dahmen in uscita all’8′. Gli ospiti guidati dal tecnico Maaßen replicano al 9′ ed al 10′ con i tentativi di Rexhbecaj ed Engels. I minuti scorrono sul cronometro e, dopo un’opportunità per parte con Demirovic per l’Augusta prima al 27′ e Goretzka per il Bayern poi al 28′, i biancorossi riescono a passare in vantaggio al 32′ grazie alla sfortunata autorete messa a segno da Uduokhai. I bavaresi insistono ed al 40′ trovano il gol del raddoppio per merito di Kane, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Dorsch su segnalazione del VAR.

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è il portiere Dahmen ad evitare il tris deviando in angolo il tiro di Gnabry al 64′. Nell’ultima parte dell’incontro i monacensi colgono un palo con Sane al 68′ ed allungano al 69′ con la doppietta completata da Kane, supportato da Davies. Inutile poi la rete di Beljo ad accorciare le distanze su passaggio di Demirovic all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco D. Siebert ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Gravenberch da un lato, Rexhbecaj e Cardona dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno del massimo campionato tedesco permettono al Bayern Monaco di salire a quota 6 nella classifica della Bundesliga mentre l’Augsburg non si muove, restando fermo a un punto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYERN MONACO AUGSBURG: IL TABELLINO

Bayern Monaco-Augsburg 3 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 32′ AUTO Uduokhai(B); 40′ RIG., 69′ Kane(B); 86′ Beljo(A).

Assist: 69′ Davies(B); 86′ Demirovic(A).

BAYERN MONACO – Ulreich; Upamecano, Kim, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Sané, Coman, Davies, Mazraoui. All.: Tuchel.

AUGSBURG – Dahmen; Pedersen, Rexhbecaj, Demirovic, Berisha, Vargas, Uoukhai, Michel, Bauer, Engels, Dorsch. All.: Maaßen.

Arbitro: D. Siebert (Germania).

Ammoniti: 56′ Rexhbecaj(A); 79′ Cardona(A); 83′ Gravenberch(B).