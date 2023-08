DIRETTA/ Bayern Monaco Augsburg video streaming tv: precedenti non a senso unico (Bundesliga, 27 agosto 2023)

DIRETTA BAYERN MONACO AUGSBURG: I TESTA A TESTA

Scandagliando i precedenti per la diretta di Bayern Augsburg, possiamo notare come i campioni di Germania abbiano sì la supremazia in epoca recente ma l’Augsburg sia comunque riuscito a ritagliarsi qualche soddisfazione. Nelle ultime dieci spiccano sette vittorie del Bayern; sono due quelle della squadra di Augusta, tutte in casa – l’ultima all’inizio dello scorso campionato – così come un pareggio per 2-2 maturato nell’ottobre 2019. L’ultima affermazione del Bayern all’Allianz Arena è il pirotecnico 5-3 del marzo scorso.

Dopo un minuto Augsburg in vantaggio con Mergim Berisha, poi rimontone firmato Joao Cancelo, Benjamin Pavard (doppietta inusuale), Leroy Sané e Alphonso Davies, Berisha aveva segnato ancora su rigore e poi Irving Cardona aveva reso meno pesante il passivo. L’ultima affermazione esterna dell’Augsburg? Non troppo lontana nel tempo: maggio 2015, quella squadra era in zona Europa League e aveva anche sbagliato un rigore al quarto d’ora (parata di Manuel Neuer su Paul Verhaegh) imponendosi poi grazie al gol messo a segno da Raul Bobadilla. (agg. di Claudio Franceschini)

BAYERN MONACO AUGSBURG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BUNDESLIGA

La diretta del match Bayern Monaco Augsburg sarà disponibile, come di consueto per la Bundesliga, in televisione su Sky Sport Action (canale 205). È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Bayern Monaco Augsburg attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BAYERN MONACO AUGSBURG: TUCHEL VUOLE ALLUNGARE

Bayern Monaco Augsburg, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 17.30 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valida per la seconda giornata della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco si avvia a una nuova stagione con il delicato compito di difendere il titolo di campione di Germania conquistato nella precedente annata. La sfida ora è di fare ancora meglio nella prestigiosa Champions League, dopo l’eliminazione ai quarti di finale nell’anno passato. La squadra guidata da Tuchel ha dovuto subire una sconfitta in Supercoppa, ma nel campionato nazionale ha dato prova di partenza positiva. Infatti, nella prima giornata ha conquistato una vittoria perentoria di 4-0 in casa del Werder Brema.

L’Augsburg inizia questa nuova annata con l’ormai consueto obiettivo di assicurarsi la salvezza. La squadra tedesca ha affrontato rischi considerevoli nella stagione precedente, chiudendo al quartultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona dei play-out. Il tecnico Maassen è stato confermato alla guida della squadra. L’avvio del campionato è stato tutto fuorché noioso, con un emozionante pareggio ottenuto per 4-4 in casa contro il Monchengladbach.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO AUGSBURG

Le probabili formazioni della diretta Bayern Monaco Augsburg, match che andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per il Bayern Monaco, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Gravenberch; Sané, Musiala, Coman; Kane. Risponderà l’Augsburg allenato da Enrico Maassen con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Dahmen; Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen; Dorsch, Rexhbecaj; Vargas, Demirovic, Michel; Beris

BAYERN MONACO AUGSBURG LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bayern Monaco Augsburg, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Bundesliga. La vittoria del Bayern Monaco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.08, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 12.00, mentre l’eventuale successo dell’Augsburg, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 20.00.











