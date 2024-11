VIDEO BAYERN MONACO BENFICA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Allianz Arena il Bayern Monaco ha la meglio sul Benfica vincendo di misura per 1 a 0 come vedremo nelle immagini del video Bayern Monaco Benfica con i gol e gli highlights. Nel primo tempo, iniziato con un quarto d’ora di ritardo a causa di alcuni problemi tecnici ai mezzi pubblici che non hanno permesso l’arrivo in orario allo stadio di tutti i tifosi compresi quelli ospiti, la partita tarda anche ad entrare nel vivo ed è necessario aspettare la mezz’ora per assistere alla prima vera conclusione quando Laimer non inquadra lo specchio della porta.

Video Stella Rossa Barcellona (2-5)/ Gol e highlights: bis di Lewandowski! (Champions League 6 novembre 2024)

I minuti passano e la sfida si accende con il Bayern che insiste e manca una buona occasione con Kane al 33′ oltre a non capitalizzare una doppia opportunità interessante con Joao Palhinha e Gnabry a causa degli interventi efficaci compiuti dalla difesa avversaria.

Nel secondo tempo il copione del match sembra restare invariato rispetto a quanto accaduto anche sul finire della frazione di gioco precedente e così i tedeschi si riaffacciano in avanti con Olise su punizione al 49′ e poi pure con Kimmich, Laimer e quindi Sane al 59′, incappando in ogni caso nella parata dell’ottimo Trubin. Nel finale il duello si ripete ed è Musiala a trovare la rete del vantaggio definitivo con un colpo di testa vincente su assist di Kane al 67′.

Video Shakhtar Young Boys (2-1)/ Gol e highlights: brilla Sudakov (Champions League, 6 novembre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Davide Massa ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Musiala al 73′ da un lato, Kabore al 26′ e Kocku al 71′ dall’altro. I tre punti conquistati in questo quarto turno del torneo continentale permettono al Bayern Monaco di toccare quota 6 nella classifica della Champions League 2024/2025 raggiungendo propri i diretti rivali di giornata del Benfica, rimasti appunto bloccati a 6 punti.

VIDEO BAYERN MONACO BENFICA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS