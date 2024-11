DIRETTA BAYERN BENFICA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Germania la partita tra Bayern Monaco e Benfica è cominciata da una trentina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le emozioni scarseggiano e bisogna attendere addirittura il 30′ perchè Laimer calci largo sul fondo per i padroni di casa allenati da mister Kompany. Ecco le formazioni ufficiali: BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano, Davies; João Palhinha, Laimer; Gnabry, Musiala, Olise; Kane. Allenatore: Vincent Kompany. BENFICA (4-3-3) – Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Carreras; Orkun Kökçü, Amdouni, Aursnes; Renato Sanches; Kerem, Kaboré, Aktürkoğlu. Allenatore: Bruno Lage. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Cosa ci raccontano le statistiche pre-match della diretta di Bayern Benfica? Parliamo di una partita che dovrebbe essere giocata a viso aperto, visto che entrambe le squadre pressano molto alte adottando il genderpressing tipico del calcio tedesco, dopotutto i portoghesi hanno un allenatore di quella scuola lì. Quindi per entrambe le compagini abbiamo una distanza dalla porta all’estremo difensore di circa trenta metri, la differenza la fanno il numero di passaggi tentai che sono 500 per i bavaresi e 650 per i lusitani.

Le percentuali di realizzazione di questi ultimi sono rispettivamente dell’92% e del 88%. Quindi quando segnano poi le due compagini? Il Bayern realizza il 23% delle proprie reti nei minuti che vanno dal 15esimo al 30esimo minuto, mentre invece il Benfica nelle fasi centrali del secondo tempo. Detto questo passiamo al commento live della diretta di Bayern Benfica, il match sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

BAYERN BENFICA: UNA SFIDA STORICA!

La diretta Bayern Benfica sta davvero per prendere il via: una partita che naturalmente ammicca fortemente alla storia, stiamo parlando di squadre che hanno messo in bacheca la Coppa dei Campioni a più riprese anche se poi, come dicevamo, il cammino è stato diverso. Entrambe hanno avuto periodi in cui sono state anche capaci di dominare: il Benfica lo ha fatto negli anni Sessanta sotto la guida dello straordinario Eusebio, che aveva anche condotto il Portogallo al terzo posto nel Mondiale in Inghilterra.

Il Bayern Monaco nel decennio seguente ha vinto tre titoli consecutivi, portando la sua squadra in nazionale dove si è preso la Coppa del Mondo casalinga. Ora, dopo una stagione clamorosamente senza trofei, i bavaresi ripartono da un allenatore come Vincent Kompany che rappresenta una bella scommessa: la società la sta vincendo in Bundesliga perché la squadra è prima in classifica, ma in Champions League ha perso le ultime due partite e sta faticando non poco. Il riscatto arriverà questa sera? Lo scopriremo tra poco insieme… (agg. di Claudio Franceschini)

BAYERN MONACO BENFICA, KOMPANY A CACCIA DI PUNTI PER GLI OTTAVI

Dopo una partenza difficile, la diretta Bayern Monaco Benfica metterà di fronte due squadre alla ricerca di punti per superare la fase campionato di Champions League. Questa partita varrà per la quarta giornata della massima competizione europea e vedrà l’accensione dell’Allianz Arena con una partita che inizierà alle 21,00 di mercoledì 6 novembre.

I padroni di casa del Bayern Monaco arrivano da una clamorosa sconfitta per 4 a 1 sul campo del Barcellona e sono fermi a soli tre punti dopo le prime tre partite giocate. Sono sei, invece, i punti del Benfica di Lage che ha portato a casa le partite contro Stella Rossa e Atletico Madrid prima di crollare clamorosamente contro il Feyenoord.

BAYERN MONACO BENFICA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà un 4-2-3-1 quello messo in campo da Vincent Kompany che si affiderà ancora alla finalizzazione di Harry Kane in attacco. Gnabry, Musiala e Sané dovrebbero formare la trequarti con Kimmich e Palhinha a sostegno delle difesa. Guerreiro, Upamecano, Kim e Davies formeranno la linea a quattro davanti ad un confermato Manuel Neuer tra i pali.

4-3-3 molto offensivo per il Benfica di Bruno Lage che manderà tra i pali l’ucraino Trubin con Bah, Tomas Araujo, Otamendi e Carreras a completare la difesa. Mediana di peso con Aursnes e Florentino chiamati alla fase difensiva Kokcu spostato a sostegno dell’attacco. Di Maria, Pavlidis e Akturkoglu formeranno un tridente veloce e ricco di qualità.

BAYERN MONACO BENFICA, LE QUOTE

Per completare il discorso relativo alla diretta Bayern Monaco Benfica andiamo a vedere anche quali sono le quote proposte da Sisal. I bavaresi partono nettamente favoriti e vedono la vittoria a 1,28 contro l’8,50 per gli ospiti e il pareggio X a 6,00.