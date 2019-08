Video/ Bayern Monaco Hertha Berlino (2-2): gol e highlights, doppio Lewandowski

Robert Lewandowski mattatore nel video di Bayern Monaco Hertha Berlino, ma i due gol del bomber polacco non bastano ai padroni di casa del Bayern, che nell’anticipo della prima giornata di Bundesliga pareggiano per 2-2 all’Allianz Arena contro l’Hertha Berlino, che torna con un ottimo punto dalla trasferta più difficile dell’anno per ogni squadra tedesca. Proprio Lewandowski ha aperto le marcature, segnando al 26′ minuto del primo tempo il primo gol della nuova edizione del massimo campionato tedesco, ma la reazione dell’Hertha Berlino è stata eccellente, tanto che sono stati gli uomini di mister Ante Covic ad andare al riposo in vantaggio grazie ai due gol segnati da Lukebakio e Grujic tra il 36′ e il 38′ minuto, un uno-due che ha ammutolito lo stadio di Monaco. La festa degli ospiti berlinesi in Baviera è durata fino al 60′, quando Lewandowski su calcio di rigore – assegnato grazie al Var – ha segnato la personale doppietta ristabilendo la parità che non sarebbe più cambiata. I campioni in carica del Bayern Monaco, che erano vittoriosi all’esordio da sette anni di fila (poi sempre chiusi con la conquista del titolo), vengono fermati in casa. Tante le occasioni per i bavaresi, che hanno creato di più senza riuscire però a finalizzare, vedendosi così imporre il pareggio dall’Hertha Berlino.

VIDEO BAYERN MONACO HERTHA BERLINO 2-2: IL TABELLINO

Marcatori: 24′ Lewandowski (B), 36′ Lukebakio (H), 38′ Grujic (H), 60′ rig. Lewandowski (B). BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Kimmich, Süle, Pavard, Alaba; Muller (85′ Renato Sanches), Thiago Alcantara, Tolisso; Gnabry (87′ Davies), Lewandowski, Coman. Allenatore: Niko Kovac. HERTHA BERLINO (3-5-2): Jarstein; Klünter, Stark, Rekik; Leckie, Grujic, Duda (78′ Skjelbred), Darida, Mittelstädt; Lukebakio (68′ Selke), Ibisevic (63′ Esswein). Allenatore: Ante Covic. Arbitro: Harm Osmers. Ammoniti: Darida (H), Muller (B), Pavard (B), Lewandowski (B). CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BAYERN MONACO HERTHA BERLINO (2-2): GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (da Sky)

© RIPRODUZIONE RISERVATA