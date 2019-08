Diretta Bayern Monaco Hertha Berlino/ Streaming video tv: via alla Bundesliga

Bayern Monaco Hertha Berlino, in diretta dall’Allianz Arena del capoluogo bavarese, si gioca alle ore 20.30 di stasera. Comincia dunque oggi, venerdì 16 agosto, il cammino della nuova Bundesliga tedesca 2019-2020. L’anticipo del venerdì sera, appuntamento tradizionale in Germania, vede protagonisti i campioni in carica del Bayern Monaco, che cercheranno di fare strada anche in Champions League dove l’anno scorso uscirono presto, ma naturalmente non vogliono mollare nulla nemmeno in patria, dove hanno una serie aperta di sette campionati vinti. L’inizio di agosto ha però portato la sconfitta nella Supercoppa di Germania, dunque Bayern Monaco Hertha Berlino vedrà i bavaresi desiderosi di ribadire a tutti la propria forza in patria. All’Hertha il compito di regalare una sorpresa per iniziare alla grande il proprio cammino in Bundesliga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Bayern Monaco Hertha Berlino, il punto di riferimento sarà la piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà anche in questa stagione in esclusiva in Italia la Bundesliga. Per l’anticipo della prima giornata gli abbonati si potranno collegare sul canale Sky Sport Football, disponibile al numero 203 della piattaforma satellitare e di conseguenza potranno godere anche della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO HERTHA BERLINO

Parlando delle probabili formazioni attese per Bayern Monaco Hertha Berlino, ecco che Niko Kovac dovrebbe adottare il 4-1-4-1 in cui un ruolo molto delicato è quello di Thiago Alcantara come regista basso davanti alla difesa, dove potrebbe agire il nuovo acquisto Pavard al fianco di Boateng, Kimmich e Alaba. Avanzando oltre Thiago, ecco che ci dovrebbe essere spazio per due fra Goretzka, Tolisso e Renato Sanches, con Muller e Coman invece favoriti sulle fasce e Lewandowski come sempre terminale di riferimento in attacco. L’Hertha Berlino di Ante Covic invece dovrebbe proporre il 4-3-3, che noi proviamo a disegnare con questi titolari: in porta Kraft; davanti a lui difesa a quattro con Leckie, Stark, Rekik e Torunarigha da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con Darida, Grujic e Duda, infine il tridente d’attacco con Kalou e Mittelstadt ai fianchi del centravanti Ibisevic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico di Bayern Monaco Hertha Berlino. L’agenzia di scommesse Snai non sembra avere alcun dubbio in merito. Nettamente favorito il Bayern, infatti il segno 1 è quotato a 1,20. Si sale poi a quota 6,75 in caso di pareggio e dunque naturalmente con il segno X, infine una vittoria esterna dell’Hertha Berlino premierebbe ben 14,00 volte la posta in palio chi avrà coraggiosamente puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA