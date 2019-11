Video/ Bayern Olympiacos (2-0): highlights e gol, ok la prima bavarese senza Kovac

Andiamo a vedere il video di Bayern Olympiacos, partita che si è giocata per la quarta giornata nel gruppo B della Champions League. Il Bayern Monaco vola agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo grazie alle reti di Robert Lewandowski e Ivan Perisic che piegano l’Olympiacos. Goretzka ci prova subito dalla distanza, il portiere avversario blocca facilmente. Gnabry prova ad imbeccare Lewandowski, il tiro però è debole. Kimmich lancia lungo e trova la testa di Lewandowski, Sà è attento e blocca. Dopo la mezzora di gioco arrivano le occasioni più importanti. Tiro insidioso di Coman che trova la grande risposta di Sà. Un minuto dopo ci prova anche Muller, Sà dice ancora di no. Nel finale c’è anche il palo di Pavard. Angolo e colpo con il volto del terzino che trova il legno in maniera casuale, il greci vanno al riposo sullo zero a zero grazie ad un grande Sà.

VIDEO BAYERN OLYMPIACOS: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Coman ci prova con il sinistro, sfera deviata in angolo. Ancora un grandissimo intervento di Sà sul tiro a botta sicura di Lewandowski. Arriva poi Martinez che spedisce fuori. Gnabry si inserisce e calcia, bravo Sà a respingere. I tedeschi continuano ad attaccare e la sbloccano. Sul cross di Coman Lewandowski non lascia scampo a Sà. Coman, due minuti dopo, fallisce il raddoppio da due passi. Grande sinistro di Davies dopo un calcio piazzato, la sfera termina alta. Coman ci prova da fuori area dopo un rinvio sbagliato della difesa degli ellenici, sfera di poco alta. Muller per poco non trova il raddoppio, bravo Sà a controllare. Nel finale entra l’ex interista Perisic che chiude la gara. Cross di Coman e conclusione con il mancino che piega Sà. Termina una sfida senza storia, troppo il divario tecnico tra le due compagini.

