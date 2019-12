Video/ Bayern Tottenham (3-1): highlights e gol, tris dei bavaresi (Champions League)

Nel video di Bayern Tottenham parliamo della vittoria ottenuta dai bavaresi nella sesta e ultima giornata del gruppo B di Champions League: all’Allianz Arena era tutto già deciso, queste due squadre erano già sicure della qualificazione agli ottavi e delle rispettive posizioni. I bavaresi grazie alla vittoria per 3-1 si sono anche assicurati di essere l’unica squadra a chiudere la prima fase a punteggio pieno, gli Spurs volano comunque alla fase ad eliminazione diretta. Sulla partita in sè c’è poco da dire: bel primo tempo e partenza lanciata del Bayern che già al 14’ minuto ha sbloccato il punteggio grazie al gol di Kingsley Coman. La risposta del Tottenham non si è fatta attendere ed è arrivata sei minuti più tardi grazie a Ryan Sessegnon; tuttavia proprio nel finale di primo tempo i padroni di casa hanno trovato il nuovo vantaggio con Thomas Muller, indirizzando una gara che si è chiusa al 64’ con il tris firmato Philippe Coutinho. Sia Hans-Dieter Flick che José Mourinho hanno mandato in campo parecchie seconde linee; conosceranno presto il nome delle loro avversarie agli ottavi, noi ricordiamo che il Bayern potrebbe pescare Napoli o Atalanta mentre il Tottenham, come già accaduto nel 2018, è una potenziale sfidante della Juventus.

VIDEO BAYERN TOTTENHAM: LE STATISTICHE

Analizzando il video di Bayern Tottenham dal punto di vista delle statistiche, scopriamo che la partita di Champions League è stata dominata dai padroni di casa: ben 24 tiri per i tedeschi contro i soli 7 del Tottenham, ma gli Spurs sono stati piuttosto precisi indirizzando 5 conclusioni nello specchio della porta (11 comunque per i padroni di casa). Il Bayern ha anche battuto 9 calcio d’angolo concedendone soltanto uno agli Spurs, e ha avuto il possesso del pallone per il 64% del tempo riuscendo ad avere un buon 86% di precisione nei passaggi (72% per gli ospiti, che hanno completato “appena” 346 passaggi. Entrambe le squadre hanno superato i 115 chilometri nella corsa totale, e si sono equivalse nel recupero del pallone (44 contro 43), il Tottenham però ha dovuto liberare l’area di rigore in ben 20 occasioni. La partita, viste anche le motivazioni da una parte e dall’altra, è stata sostanzialmente corretta: 9 falli fischiati a ciascuna squadra, inoltre l’arbitro (che era il nostro Gianluca Rocchi) non ha dovuto estrarre alcun cartellino.

