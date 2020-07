Video/ Benevento Chievo (0-1) highlights e gol. Colpaccio veneto al Vigorito!

Un gol di Garritano in apertura di match regala al Chievo mezzo pass per i play off. I veneti dovranno ora chiudere i conti all’ultima giornata contro un Pescara comunque bisognoso di punti salvezza, per cercare di giocarsi il ritorno in Serie A dopo una sola stagione agli spareggi. Dopo le ultime vittorie il Benevento torna in formato vacanza, nonostante la partita sia stata aperta e ricca di occasioni. Filippo Inzaghi non fa drammi anche se il Benevento perde di vista alcuni record assoluti della Serie B con questa sconfitta: “Dispiace per il risultato, volevamo finire in altro modo. In campo c’erano tanti ragazzi, onestamente non posso pretendere di più. I primi dieci minuti li abbiamo giocati sotto ritmo, poi la squadra ha fatto una buona partita cercando di pareggiare fino all’ultimo. E’ stata una sfida aperta, purtroppo la palla non voleva entrare. Sono contento per l’impatto dei giovani, penso siano una grande risorsa. Non è facile mantenere una certa intensità, quindi loro riescono a darci grande brillantezza. Siamo in serie A da un mese, è normale che la squadra mollasse qualcosa. Adesso andiamo ad Ascoli con l’obiettivo di agguantare due record. Ci proveremo con tutte le nostre forze.” Per il Chievo ha commentato il match il centrocampista Jacopo Segre: “Siamo felicissimi, perché sono tre punti importantissimi contro un avversario tosto come dimostra la loro vittoria del campionato. Ci stiamo facendo il mazzo e siamo molto contenti perché, come dice la classifica, questi tre punti ci servono come il pane. Dobbiamo stare con le antenne alzate: col Pescara sarà una partita difficile contro una squadra che lotta per la salvezza. Dobbiamo farci trovare pronti e con il coltello tra i denti, perché sarà l’ultima partita utile per andare ai play off”.

IL TABELLINO

BENEVENTO – CHIEVO 0-1 (0-1 PT)

Marcatore: 10′ Garritano (C).

BENEVENTO: Montipò, Caldirola, Kragl, Maggio (K), Pastina (46’ Rillo), Improta (76’ Di Serio), Basit (58’ Tello), R. Insigne (71’ Sau), Hetemaj, Moncini, Barba. A disp: Manfredini, Gori, Del Pinto, Sanogo, Gyamfi, Antei. All. Inzaghi

CHIEVOVERONA: Semper, Esposito (46’ Obi), Segre (83’ Zuelli), Renzetti, Leverbe, Garritano, Djordjevic (83’ Grubac), (K), Vignato (58’ Di Noia), Ceter, Rigione, Dickmann A disp: Nardi, Cotali, Ivan, Ongenda, Giaccherini, Karamoko, Morsay, Cavar. All. Aglietti

Arbitro: Daniel AMABILE di Vicenza.

Assistenti: Annaloro – Miele.

Ammoniti: Caldirola (B), Hetemaj (B).

Recupero: 2’pt, 5’st.

