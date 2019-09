Video/ Benevento Cosenza (1-0): highlights e gol. Armenteros decisivo nel recupero

Successo e tre punti nella quarta giornata del campionato di Serie B per gli stregoni, di fronte al pubblico di casa: come si vede nel video di Benevento Cosenza, ai giallorossi infatti è servita la rete arrivata però solo nel recupero di Armenteros per decidere il match. Benchè il tutto si sia deciso solo nei minuti finali, ecco che al sfida non è stata certo noiosa per i precedenti 90 minuti: anzi già nel primo tempo si registrano alcune interessanti occasioni da gol registrate in entrambe le parti del campo. Il primo tempo si è quindi dimostrato davvero equilibrato, con sia il Benevento che il Cosenza in campo senza alcun timore e tanti buoni propositi. in questo mondo è proseguito anche il secondo tempo dell’incontro per il campionato cadetto: tante emozioni in campo ma anche tanto equilibrato tanto che la sfida pare ormai bloccata sullo 0-0 iniziale. L’ultima perla quindi arriva solo al terzo minuti di recupero concesso: ci pensa infatti Armenteros, ben servito da Viola, a forare lo specchio di Perina. Negli ultimi istanti i rossoblu fanno di tutto per rispondere per le rime ma il gol non arriva e il triplice fischio finale fissa i tre punti per il Benevento.

IL TABELLINO

Benevento Cosenza 1-0 (0-0 pt)

BENEVENTO: Manfredini 6.5; Maggio 6, Volta 6 (1’st Antei 6), Caldirola 6, Letizia 6; Insigne 5, Hetemaj 6, Viola 6, Improta 5.5 (25′ st Kragl sv); Coda 6, Sau 6 (36′ st Armenteros 7). In panchina: Montipò, Gori, Del Pinto, Tello, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic. Allenatore: Inzaghi 6.5

COSENZA: Perina 6; Idda 6.5, Monaco 6, Legittimo 6; Corsi 6, Kanoutè 6 (33’st Sciaudone sv), Greco 6.5, Bruccini 5.5, Baez 6; Machach 6 (14′ st Pierini 6), Riviere 6 (19′ st Carretta 5.5). In panchina: Saracco, Lazaar, Capela, Broh, D’Orazio,Trovato, Bittante. Allenatore: Braglia (in panchina) Occhiuzzi 6

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 6

MARCATORE: 48’st Armenteros.

NOTE: Ammoniti Riviere, Kanoute, Idda, Perina, Greco, Coda. Angoli: 6-3 per il Benevento. Recupero: 2′; 6′.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BENEVENTO COSENZA, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA