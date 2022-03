Video/ Benevento Crotone (3-1) gol e highlights: Moncini, doppietta nel primo tempo!

VIDEO BENEVENTO CROTONE (3-1): SANNITI SEMPRE PIÙ SU

Il Benevento recupera i giocatori che avevano contratto il Covid la settimana scorsa e ottiene il via libera dall’ASL a tornare in campo, la sfida valevole per la 29^ giornata di Serie B contro il Crotone si è regolarmente disputata al Vigorito con la vittoria dei padroni di casa per 3-1. Con una partita da recuperare i sanniti rientrano prepotentemente in lizza per la promozione diretta, soprattutto se il big match tra Pisa e Cremonese dovesse terminare in parità (esattamente come lo scontro tra Lecce e Brescia). Vediamo dunque nel dettaglio il video di Benevento Crotone.

Diretta/ Monza Vicenza (risultato finale 4-0): i brianzoli servono il poker!

I pitagorici sembrano ormai rassegnati alla seconda retrocessione consecutiva, uno scenario che neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe ipotizzato a inizio stagione. Questa ulteriore sconfitta potrebbe essere la pietra tombale sulle residue speranze di salvezza dei calabresi, a meno che una tra Alessandria e Cosenza non crolli da qui a maggio, e anche in quel caso non è scontato che i ragazzi di Modesto (che potrebbe fungere nuovamente da capro espiatorio, come già accaduto qualche mese fa) riescano a ricucire il gap.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Monza, Benevento e Frosinone ok!

VIDEO BENEVENTO CROTONE, IL SECONDO TEMPO

Il Benevento prova a indirizzare la partita già nel primo tempo con la punizione di Farias che si spegne sul fondo dopo aver attraversato la barriera e tutta l’area di rigore. Decisamente più fortunato Moncini che la piazza all’angolino con un gran destro a giro, la gioia dei sanniti dura pochissimo perché Vogliacco, nel tentativo di intercettare il traversone di Marras, se la butta dentro da solo “firmando” così il momentaneo pareggio del Crotone. Nel recupero la formazione allenata da Caserta torna in vantaggio sugli sviluppi di un altro calcio piazzato: Acampora prolunga per il numero 21 che elude la marcatura di Nedelcearu e fa doppietta con un colpo di testa chirurgico.

Diretta/ Benevento Crotone (risultato finale 3-1): la chiude Forte su rigore!

Nella ripresa Festa prova disperatamente a tenere in vita i pitagorici con una splendida respinta sul tentativo di Lapadula (servito con il contagiri da Tello), dall’altra parte Mulattieri anticipa tutti e gonfia la rete ma era netta in fuorigioco e così quello che sarebbe stato il gol del due pari non viene convalidato. Nel recupero Golemic aggancia Forte all’interno dell’area di rigore, nessun dubbio per Giua che indica il dischetto, l’ex-attaccante del Venezia – arrivato a gennaio – la chiude dagli undici metri, anche se i padroni di casa avrebbero preferito archiviare la pratica ben prima del triplice fischio.

VIDEO BENEVENTO CROTONE 3-1, IL TABELLINO

BENEVENTO-CROTONE 3-1 (2-1)

BENEVENTO (4-3-1-2): Paleari; Gyamfi (46’ Tello), Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora, Improta; Farias (60’ Forte); Moncini (68’ Elia), Lapadula (89’ Petriccione). All. Fabio Caserta.

CROTONE (3-4-1-2): Festa; Nedelcearu, Canestrelli (61’ Kargbo), Golemic; Calapai, Estévez (62’ Kone), Awua, Schnegg (74’ Sala); Marras (75’ Adekanye); Mulattieri, Maric. All. Francesco Modesto.

ARBITRO: Antonio Giua (Sez. di Olbia).

AMMONITI: 6’ Schnegg (C), 37’ Marras (C), 38’ Gyamfi (B), 45’+1’ Canestrelli (C), 71’ Tello (B), 82’ Adekanye (C), 86’ Improta (B).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 25’ e 45’+3’ Moncini (B), 27’ aut. Vogliacco (C), 90’+2’ rig. Forte (B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BENEVENTO CROTONE



© RIPRODUZIONE RISERVATA