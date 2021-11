Video/ Benevento Frosinone (1-4) gol e highlights: gran poker dei ciociari (Serie B)

VIDEO BENEVENTO FROSINONE (1-4): I CIOCIARI CALANO IL POKER

Il Frosinone cala il poker in casa del Benevento e vola al quarto posto a quota 21 punti. La svolta della gara è stata l’espulsione di Glik autore di un bruttissimo fallo ai danni di Boloca costretto anche ad abbandonare il rettangolo verde. Le reti sono state siglate da Lulic, doppietta, Charpentier e Cicirelli, per i sanniti Di Serio ha siglato la rete della bandiera. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Charpentier la sblocca subito ma viene beccato in fuorigioco. Sorprende la scarsa presenza di pubblico al Vigorito per una compagine che sta lottando per la promozione. Ci prova Lulic da fuori area ma non trova la porta. Gara che stenta a decollare quando ci avviciniamo al quarto d’ora di gioco. Frosinone che ha il baricentro molto altro per inaridire le fonti del gioco della compagine campana. Zampano scende sulla sinistra e serve Garritano che da fuori area calcia e per un soffio non trova la porta. Meglio il Frosinone fino ad ora, la compagine guidata da Fabio Grosso sta alzando i giri del motore.

Lapadula fa da sponda per Elia, Ravaglia non molto bene nel primo intervento, nel secondo si comporta in maniera egregia. Boloca subisce un bruttissimo fallo da Glik, il direttore di gara la rivede al VAR. Rosso per il difensore polacco e Benevento in dieci uomini. Boloca deve lasciare il rettangolo verde dopo il bruttissimo fallo subito da Glik. Al suo posto c’è Cicirelli. Lulic calcia da oltre venti metri e trova la parata del portiere avversario. Lulic! La sblocca il Frosinone! Bellissima conclusione che termina nell’angolino. Compagine ospite avanti di un uomo e di un gol. Vediamo ora come reagirà il Benevento. Gatti chiude bene su Lapadula. Gatti di testa in area, para Manfredini. Il Benevento sbanda ora paurosamente rischiando di subire il secondo gol. Lulic! Raddoppia il Frosinone nel finale di prima frazione. Facile occasione per il centrocampista che in area non sbaglia. La prima frazione termina con il Frosinone avanti di due gol sul campo del Benevento.

VIDEO BENEVENTO FROSINONE: IL SECONDO TEMPO

Charpentier cala il tris e chiude la gara! Bella azione di Gatti che serve Cicerelli la cui conclusione termina contro il palo. Arriva poi il centravanti che non sbaglia. Acampora prova a riaprirla ma trova prima la bella respinta di Ravaglia e poi il salvataggio sulla linea di Gatti. Ravaglia risponde alla grande su Moncini. Grandissima occasione per Lulic che spreca il pallone del poker e della tripletta personale. Fioccano le occasioni da gol da ambo le parti, manca però la giusta precisione. Siamo intanto giunti all’ora di gioco con il Frosinone avanti per tre reti a zero. Zampano commette fallo su Letizia e si prende il giallo.

Lapadula prova a siglare in rovesciata ma trova la schiena di un difensore avversario. Grandissima punizione di Cicirelli che cala il poker! Di Serio sigla il gol della bandiera! Sziminski distratto con l’attaccante del Benevento che non sbaglia. Bella giocata di Cicirelli che serve Maiello, il tiro del centrocampista termina alto. Pochi minuti alla fine di una gara che ormai non ha più nulla da dire. Letizia calcia da lunga distanza ma non trova lo specchio. Manfredini salva su Tribuzzi che poi prende la traversa mancando il pokerissimo. Termina un match senza storia, il Frosinone espugna il Vigorito.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo (dal 29’st Calò); Viviani (dal 29’st Di Siero), Acampora (dal 14’st Foulon), Ionita; Elia (dal 27’pt Vogliacco); Moncini (dal 14’st Tello), Lapadula.

A disposizione: Muraca; Vokic, Vogliacco, Improta, Insigne, Sau, Talia, Brignola. All. Fabio Caserta

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca (dal 29’pt Cicerelli), Ricci (dal 34’st Maiello), Lulic; Canotto (dal 19’st Tribuzzi), Charpentier (dal 19’st Novakovich), Garritano (dal 34’st Rohden)

A disposizione: De Lucia, Minelli; Zerbin, Ciano, Cotali, Bevilacqua, Manzari.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Valeriani e Affatato IV uomo: Marotta

Var: Valeri Avar: Rocca

Ammoniti: 32’pt Szyminski, 2’st Casasola, 22’st Zampano, 28’st Tello, 29’st Viviani, 35’st Ionita

Espulsi: 25’pt Glik

Marcatori: 35’pt Lulic, 48’pt Lulic, 5’st Charpentier, 30’st Cicerelli, 33’st Di Siero

Note: spettatori: 5.000 circa; Recupero 3’pt/ 1’st

