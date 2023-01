Video/ Benevento Genoa (1-2) gol e highlights: Puscas la risolve al 94′! (Serie B)

VIDEO BENEVENTO GENOA (1-2): IL GRIFONE ADESSO VOLA!

Quarta vittoria consecutiva per il Genoa di Gilardino (16 punti ottenuti sui 18 disponibili per il nuovo tecnico che in poche settimane ha spazzato completamente via il ricordo di Blessin) che resta aggrappato al secondo posto nella classifica del campionato di Serie B, a pari punti con la Reggina che ha battuto la Ternana – sconvolta dal caso Bandecchi – per 2 a 1. Ed è proprio con questo risultato che i grifoni si sono imposti in casa del Benevento, punito proprio all’ultimo minuto dal gol di Puscas che allo scadere del recupero perfora Paleari e regala i tre punti ai suoi, punendo i sanniti con cui aveva disputato 11 partite nella massima categoria durante la stagione 2017-18.

Anche l’uomo che ha sbloccato il match, Coda, era una vecchia conoscenza del Vigorito ma quando si scende in campo conta solamente la maglia che si indossa adesso, non c’è posto per i sentimentalismi e per i rigurgiti di nostalgia. L’attaccante classe 1988 sale a quota otto nella classifica marcatori anche se Brunori e soprattutto Cheddira restano distanti, avrebbe potuto accorciare ulteriormente le distanze nei loro confronti ma non è riuscito a sfruttare almeno un paio di grandi occasioni per firmare la doppietta personale.

VIDEO BENEVENTO GENOA: GRIFONE DOMINANTE

Le prestazioni maiuscole di Gudmundsson non fanno neanche più notizia, ormai abbiamo capito tutti che l’islandese è un valore aggiunto per questa categoria e secondo noi è pronto per fare il grande salto e affermarsi in Serie A con una squadra pronta a dargli fiducia e a far emergere tutto il suo potenziale. Solamente il palo gli ha negato la gioia del gol alla mezz’ora del primo tempo e ha permesso alla squadra di Cannavaro di rimanere a galla e di pareggiare momentaneamente i conti a inizio ripresa con il nuovo entrato Tello, bravissimo a trafiggere Martínez Riera con un destro imprendibile che è andato a infilarsi proprio sotto la traversa.

Il Genoa, che nelle ultime sei gare ufficiali aveva preso solamente due gol, non smette mai di crederci e quando sembrava che le due squadre si volessero accontentare del pareggio, ecco il guizzo dell’attaccante rumeno di proprietà del Reading (e cresciuto nell’Inter) che tiene i grifoni in piena corsa per la promozione diretta.

VIDEO BENEVENTO GENOA 1-2, LE DICHIARAZIONI

Le parole dello stesso Gilardino testimoniano l’importanza di questo successo: “Nel primo tempo abbiamo dimostrato grande superiorità nella gestione del pallone e degli spazi creando tante occasioni per segnare, dovevamo andare al riposo con almeno due gol di vantaggio. Così non è stato, nell’intervallo ho detto ai ragazzi che avremmo dovuto chiuderla per evitare brutte sorprese come accaduto poi nella ripresa, siamo stati bravi a non demordere e a crederci sempre, questo atteggiamento ci ha poi portato a vincere”. Cannavaro affida l’analisi del match ai microfoni di Sky Sport 24: “Nei primi venti minuti abbiamo sofferto parecchio, dopodiché i ragazzi hanno preso le misure al Genoa e nel secondo tempo, oltre a trovare il gol del pareggio, stavamo giocando decisamente meglio. Purtroppo continuiamo a regalare episodi agli avversari che puntualmente ci puniscono e ci impediscono di raccogliere i risultati che meritiamo di ottenere. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi che danno il massimo ma non vedono mai ripagati i loro sforzi. I tre punti ormai sono diventati un autentico tabù”.

VIDEO BENEVENTO GENOA 1-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-GENOA 1-2 (0-1)

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Veselj, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Schiattarella (69’ Viviani), Karić (46’ Tello), Improta; Ciano (46’ Simy), Acampora; Forte (78’ La Gumina). All. Fabio Cannavaro.

GENOA (3-5-2): Martínez Riera; Vogliacco (79’ Matturro), Ilsanker, Dragusin; Sabelli, Frendurp, Badelj (64’ Strootman), Gudmundsson (64’ Sturaro), Criscito; Aramu (79’ Yalçin), Coda (70’ Puscas). All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Marco Serra (Sez. di Torino).

AMMONITI: 1’ Ilsanker (G), 14’ Forte (B), 47’ Tello (B), 50’ Sabelli (G), 55’ Improta (B), 59’ Schiattarella (B), 72’ Sturaro (G).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 12’ Coda (G), 58’ Tello (B), 90’+4’ Puscas (G).

