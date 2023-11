Video/ Benevento Giugliano (2-2) gol e highlights: niente aggancio in vetta per i sanniti (13 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO GIUGLIANO: LA SINTESI

Nel monday night della tredicesima giornata di Serie C, Benevento e Giugliano si affrontano al Vigorito con obiettivi diversi. I sanniti, desiderosi di estendere la loro striscia di risultati positivi, sperano anche in un passo falso della capolista Juve Stabia impegnata contro il Foggia. Sin dai primi minuti le due squadre se le danno di santa ragione con i padroni di casa che colpiscono la traversa con una potente conclusione di Masciangelo prima di sbloccare la contesa con il guizzo di Marotta che segna il classico gol dell’ex facendo piangere i suoi vecchi compagni di squadra. Inizialmente gli uomini di Bertotto accusano il colpo ma con il passare dei minuti prendono coraggio e aumentano i giri del motore fino a sfiorare più volte il pareggio con Di Dio che obbliga Paleari a compiere un autentico miracolo per salvare il miracolo mentre il palo femra Menna e De Sena.

All’inizio del secondo tempo la formazione allenata da Andreoletti va a caccia del raddoppio, tuttavia nel momento di maggiore spinta degli avversari i gialloblù ristabiliscono la parità con Ciuferri che pesca il jolly da fuori area con un gran sinistro a giro. L’ingresso di Bolsius rivitalizza l’attacco del Benevento che ritrova il vantaggio con Karić ma a ridosso del novantesimo ci pensa il nuovo entrato Oviszach a fissare il risultato sul 2-2. Nel recupero il Giugliano rischia addirittura di compiere l’impresa con Bernardotto che si ritrova tra i piedi il pallone dei tre punti ma perde l’equilibrio proprio sul più bello. La Juve Stabia resta quindi da sola in testa alla classifica del girone C nonostante lo 0-0, Benevento e Avellino a -2 dalle vespe gialloblù.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO GIUGLIANO 2-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-GIUGLIANO 2-2 (1-0)

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina; Improta, Talia (79’ Pinato), Agazzi (90’ Tello), Masciangelo (79’ Benedetti); Karić, Ciano (61’ Bolsius); Marotta (79’ Ferrante). All. Matteo Andreoletti.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Di Dio, Menna, Caldore, Yabre (72’ Oyewale); Berardocco (71’ Vogiatzis), De Rosa, Giorgione; Ciuferri (80’ Oviszach), Salvemini (85’ Bernardotto), De Sena (80’ Sorrentino). All. Valerio Bertotto.

ARBITRO: Mattia Ubaldi (Sez. di Roma Uno).

AMMONITI: 12’ Yabre (G), 21’ Pastina (B), 21’ Menna (G), 68’ Masciangelo (B), 90’+3’ Karić (B).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 7’ Marotta (B), 56’ Ciuferri (G), 75’ Karić (B), 88’ Oviszach (G).

