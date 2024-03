Video/ Benevento Messina (1-1) gol e highlights: i sanniti frenano! (Serie C girone C, 10 marzo 2024)

VIDEO BENEVENTO-MESSINA (1-1): PAREGGIO AL VIGORITO

Allo Stadio Ciro Vigorito le squadre di Benevento e Messina si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida tarda ad entrare nel vivo ed i padroni di casa guidati dal tecnico Auteri si affacciano in zona offensiva soltanto intorno al 23′ quando la conclusione di Nardi finisce larga di un soffio rispetto allo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 31′ grazie alla rete messa a segno da Lanini, bravo e fortunato nel trovarsi al posto giusto al momento giusto sul calcio d’angolo battuto da Nardi. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e le occasioni scarseggiano.

DIRETTA/ Benevento Messina (risultato finale 1-1): Frisenna trova il pari! (Serie C, 10 marzo 2024)

VIDEO BENEVENTO MESSINA: IL PAREGGIO AL 90′

I siciliani perdono prematuramente Civilleri, sostituito appunto a causa di un infortunio da Frisenna, già al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro Frisenna trova il gol del pareggio al 90′ con un siluro da fuori area che si infila sotto l’incrocio dei pali. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Di Francesco, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pinato, Berra e Bosius da un lato, Polito e Salvo dall’altro. Il punto conquistato in questo trentunesimo turno di campionato permette al Benevento di salire a quota 58 ed al Messina di portarsi a 40 punti nella classifica del girone C della Serie C.

DIRETTA/ Potenza Benevento (risultato finale 0-2): decide una doppietta di Lanini

VIDEO BENEVENTO MESSINA: IL TABELLINO

Benevento-Messina 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 31′ Lanini(B); 90′ Frisenna(M).

Assist: 31′ Nardi(B).

BENEVENTO (3-4-3) – Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Simonetti, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Ciciretti. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Meccariello, Rillo, Viscardi, Agazzi, Kubica, Talia, Carfora, Perlingieri, Bolsius, Ferrante, Pastina, Marotta. Allenatore: Gaetano Auteri.

MESSINA (4-2-3-1) – E. Fumagalli; Salvo, Polito, Dumbravanu, Ortisi; Giunta, Civilleri; Zunno, Firenze, Ragusa; Plescia. A disposizione: Di Bella, J. Fumagalli, Lia, Zona, Pacciardi, Franco, Frisenna, Scafetta, Cavallo, Luciani, Rosafio, Signorile. Allenatore: Giacomo Modica.

Arbitro: Dario Di Francesco (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 17′ Polito(M); 39′ Pinato(B); 85′ Berra(B); 90’+3′ Salvo(M); 90’+4′ Bosius(B).

Video/ Messina Crotone (0-1) gol e highlights: Comi espugna il San Filippo - Franco Scoglio (6 marzo 2024)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BENEVENTO MESSINA











© RIPRODUZIONE RISERVATA