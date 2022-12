Video/ Benevento Perugia (0-2) gol e highlights: Lisi e Luperini piegano i sanniti

VIDEO BENEVENTO PERUGIA (0-2): VITTORIA IMPORTANTE PER CASTORI!

Dopo un girone d’andata da incubo, il Perugia forse comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. Le vittorie contro Venezia e Benevento, due dirette avversarie nella corsa per la salvezza, sono sicuramente un buon viatico per l’anno nuovo in cui i grifoni umbri dovranno completare lo step successivo e allontanarsi una volta per tutte dalle ultime posizioni della classifica del campionato di Serie B. Intanto i ragazzi di Castori non sono più il fanalino di coda della categoria cadetta: i gol di Lisi e Luperini – che fissano il risultato finale sullo 0-2 – hanno consentito di scavalcare il Cosenza in caduta libera (terzo KO di fila per i silani, a quanto pare il cambio di allenatore non ha dato i risultati sperati).

In più è stato altrettanto determinante il contributo del portiere Gori che a più riprese ha impedito ai sanniti di sbloccare la contesa quando il punteggio era ancora inchiodato sullo 0-0. Semplicemente miracolosa la parata sul tiro di Forte con il pallone che va a sbattere sul palo dopo l’intervento dell’estremo difensore ospite che in seguito negherà la gioia del gol anche a Tello e La Gumina. In ogni caso si può imputare ben poco a Paleari poiché sono i giocatori di movimento, in particolare Acampora, a sbagliare i disimpegni e spianare così la strada agli avversari. L’ennesima battuta d’arresto per la gestione Cannavaro, arrivato con ben altre aspettative. E si sa bene che la pazienza è limitata, anche con i campioni del mondo.

VIDEO BENEVENTO PERUGIA 0-2, LE DICHIARAZIONI

Il patron del Perugia, Massimiliano Santopadre, esprime grande soddisfazione per il risultato odierno: “Innanzitutto ci tengo a fare gli auguri di buone feste ai nostri tifosi che ci seguono sempre, il loro sostegno non è mai venuto meno neppure nei momenti più difficili, quando era facile criticarci e sparare sulla croce rossa. Il cammino è ancora lungo, basta vedere la classifica per rendersene conto. Non c’è una cosa che è andata particolarmente storta, forse paghiamo un atteggiamento eccessivamente presuntuoso da parte nostra soprattutto a inizio campionato. Questa è una stagione dove bisogna tirare fuori gli artigli anche solamente per salvarsi, negli ultimi anni il livello complessivo della Serie B si è alzato tantissimo, il Cagliari sta facendo tanta fatica dopo aver militato a lungo nella massima categoria”.

Fabrizio Castori si sta prendendo belle soddisfazioni in questo periodo: “La sosta arriva nel momento peggiore! A parte degli scherzi ne approfitteremo per recuperare un po’ di energie e riposarci, sarà un girone di ritorno davvero agguerrito in cui giocheremo 19 finali e tutti dovranno dare il massimo. Poter disporre dell’intero organico aiuta, i giovani ci stanno dando comunque una grossa mano, Santoro, Paz, Di Serio e Olivieri crescono a vista d’occhio e il loro contributo è sempre più importante”.

VIDEO BENEVENTO PERUGIA 0-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-PERUGIA 0-2 (0-1)

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Veseli, Glik, Capellini; Improta (85’ Simy), Viviani (59’ Karić), Acampora, Masciangelo (46’ Foulon); Tello (59’ Thiam), Forte, La Gumina (59’ Farias). All. Fabio Cannavaro.

PERUGIA (3-4-1-2): S. Gori; Sgarbi, Rosi (46’ Angella), Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei (88’ Iannoni), Lisi (74’ Paz); Luperini; Olivieri (88’ Kouan), Di Serio (79’ Melchiorri). All. Fabrizio Castori.

ARBITRO: Marco Piccinini (Sez. di Forlì).

AMMONITI: 7’ Glik (B), 22’ Rosi (P), 23’ Viviani (B), 35’ Tello (B), 76’ Acampora (B).

RECUPERO: 1’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 45’+1’ Lisi (P), 83’ Luperini (P).

