Video/ Benevento Südtirol (0-2) gol e highlights: Bisoli ritrova i tre punti

VIDEO BENEVENTO SÜDTIROL 0-2

Ormai abbiamo capito fin troppo bene che il Südtirol non si pone più limiti e punta al pesce grosso. Altro che salvezza, gli uomini di Bisoli vogliono prendersi la Serie A passando preferibilmente dalla porta principale. Grazie alla vittoria in casa del Benevento e al pareggio del Genoa contro il Cagliari, la matricola terribile si porta a soli tre punti dal secondo posto, in mezzo c’è il Bari che in questo periodo viaggia a vele spiegate e proprio come gli altoatesini sogna di compiere il doppio salto e di riportare nella massima categoria una delle più importanti piazze italiane. Umore completamente opposto per il Benevento che nel turno infrasettimanale va incontro alla dodicesima sconfitta in campionato ed è sempre più immischiato nella lotta per non retrocedere. Se la stagione si chiudesse oggi, i sanniti si giocherebbero la permanenza tra i cadetti con il Venezia, uno degli avversari più difficili da affrontare in questo momento, soprattutto in un doppio confronto come prevede il format attuale dei play-out.

Riavvolgiamo il nastro del match che si è disputato al Vigorito con gli ospiti che mettono subito le cose in chiaro con Belardinelli che spara un primo colpo di avvertimento al 5’ su calcio d’angolo, Schiattarella ci mette una pezza ma poco dopo nessuno è in grado di fermare il numero 16 che sfrutta magnificamente il cross di Siega e trafigge Paleari. I padroni di casa accusano il colpo e solamente a ridosso dell’intervallo si affacciano timidamente in avanti con Karić che da fuori area non impensierisce più di tanto Poluzzi. Nella ripresa Stellone si affida a Carfora, classe 2006, che prova subito a mettersi in evidenza ma da solo non può cambiare le sorti di una partita che viene indirizzata definitivamente da Moustapha Cissé, a segno per la seconda gara consecutiva, che riceve palla da Rover e la piazza all’angolino per il 2 a 0 che di fatto congela la situazione. In contropiede il Südtirol va pure a un passo dal tris con Lunetta che in contropiede spedisce il pallone sopra la traversa, mentre dall’altra parte Acampora prima e Pastina poi non riescono ad accorciare le distanze.

VIDEO BENEVENTO SÜDTIROL 0-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-SÜDTIROL 0-2 (0-1)

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Foulon (46’ Carfora), Tosca (80’ Agnello), Pastina, Letizia; Tello, Schiattarella, Koutsoupias (61’ Acampora); Jureskin, Karić; Simy (61’ La Gumina). All. Roberto Stellone.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Celli; Siega (46’ Rover), Tait, Pompetti (46’ Fiordilino), Belardinelli (72’ Curto); Larrivery (72’ Lunetta), Moustapha Cissé (82’ Schiavone). All. Pierpaolo Bisoli.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. di Livorno).

AMMONITI: 17’ Siega (S), 38’ Schiattarella (B), 55’ Tosca (B), 81’ Acampora (B).

RECUPERO: 0′ pt, 5’ st.

MARCATORI: 12’ Belardinelli (S), 59’ Moustapha Cissé (S).











