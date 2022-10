Video/ Benevento Ternana (2-3) gol e highlights: cinque vittorie di fila per le Fere!

VIDEO BENEVENTO TERNANA 2-3

La Ternana non si ferma più e vince anche una partita che all’intervallo sembrava persa, volando momentaneamente da sola in testa alla classifica del campionato di Serie B. Prima sconfitta per il Benevento targato Cannavaro che si butta via da solo e lascia i tre punti gli avversari dopo aver dominato il primo tempo chiuso sul 2 a 0. Tra le mura amiche del Vigorito i sanniti partono decisamente meglio e si rendono subito pericolosi con Ciano che sugli sviluppi di un corner impegna Iannarilli. Le Fere provano a distendersi con Partipilo che costringe Paleari a timbrare il cartellino, ma incassano l’autogol del loro portiere che si trascina il pallone nella propria porta dopo il palo scheggiato da Tello. Davvero sfortunatissimo l’estremo difensore ospite che successivamente provocherà anche un calcio di rigore per l’atterramento di un lanciatissimo La Gumina. Dagli undici metri l’ex non perdona e punisce i suoi vecchi compagni di squadra.

Con queste premesse nessuno poteva aspettarsi una simile rimonta da parte dei ragazzi di Lucarelli che invece a inizio ripresa mettono sotto i padroni di casa, forse convinti di avere già archiviato la pratica e che quindi tirano i remi in barca giocando con sufficienza e superficialità. Letizia salva quasi sulla linea rifugiandosi in calcio d’angolo, sugli sviluppi del quale Donnarumma ribadisce in rete. Peccato che il pallone fosse già uscito sul tiro dalla bandierina di Palumbo. Poco male, più tardi sarà comunque Sørensen ad accorciare le distanze. Un campanello d’allarme che viene totalmente ignorato dai giocatori del Benevento, che al 73’ incassano anche il gol del nuovo entrato Pettinari per il due pari. Già così si sarebbe da gridare al miracolo, ma le Fere non si accontentano e a una manciata di minuti dal novantesimo completano l’opera con Di Tacchio che pesca il jolly dal limite dell’area di rigore e ribalta la situazione per il definitivo 3 a 2. Il centrocampista dedica la rete decisiva allo sfortunato Capuano appena operato al tendine del bicipite femorale e che rivedremo in campo non prima del 2023. Epilogo da soap opera al Vigorito con i tifosi rossoverdi che da questo momento sono autorizzati a sognare in grande.

VIDEO BENEVENTO TERNANA 2-3, IL TABELLINO

BENEVENTO-TERNANA 2-3 (2-0)

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Improta, Karić, Schiattarella (67’ Koutsoupias), Letizia (67’ Masciangelo); Ciano (67’ Vokić), Tello (76’ Farias); La Gumina (76’ Forte). All. Fabio Cannavaro.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Bogdan (46’ Diakitè), Corrado; Paghera (60’ Raúl Moro), Di Tacchio, Cassata (72’ Pettinari); Partipilo (84’ Proietti), Palumbo; Donnarumma (84’ Ghiringhelli). All. Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 35’ Iannarilli (T), 57’ Karić (B), 63’ Paleari (B), 73’ Pastina (B), 90’+4’ Ghiringhelli (T).

RECUPERO: 4’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 19’ aut. Iannarilli (B), 38’ rig. La Mantia (B), 58’ Sørensen (T), 73’ Pettinari (T), 81’ Di Tacchio (T).











