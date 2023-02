Video/ Benevento Venezia (1-2) gol e highlights: Pohjanpalo trascina i lagunari

VIDEO BENEVENTO VENEZIA (1-2): COLPO DEI LAGUNARI!

Il Venezia comincia a rivedere la luce in fondo al tunnel grazie al successo ottenuto nello scontro diretto con il Benevento che invece sprofonda sempre più in basso scivolando al penultimo posto in classifica. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Cannavaro che non sa più a che santo votarsi, vedremo se nei prossimi giorni i dirigenti prenderanno delle decisioni importanti o se confermeranno la fiducia al campione del mondo 2006. Che paga sicuramente gli errori individuali commessi dai suoi giocatori. Come sul gol di Pierini che ha aperto le danze al Vigorito, una punizione tutt’altro che irresistibile facilmente parabile dal portiere classe 1992 che invece si fa sfuggire il pallone dai guantoni, con l’aggravante di essere trafitto sul suo palo.

Per non parlare della reazione da checca isterica che ha avuto Viviani nelle battute conclusive del match, quando spintona a terra Johnsen autore di un banalissimo fallo di gioco. Il numero 24 perde la testa dimenticandosi di essere già ammonito, inevitabilmente arriva il secondo cartellino giallo per il centrocampista che rientra in anticipo negli spogliatoi lasciando i suoi in inferiorità numerica. E con l’uomo in più i lagunari portano a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza.

VIDEO BENEVENTO VENEZIA: DECIDE POHJANPALO

E dire che i sanniti erano anche riusciti a pareggiare momentaneamente i conti nel recupero del primo tempo grazie a Tello che a pochi istanti dall’intervallo anticipa tutti in calcio d’angolo e deposita il pallone in rete alle spalle di Joronen. Gli sforzi dei padroni di casa vengono però vanificati dal nono gol in campionato di Pohjanpalo che su assist di Candela fissa il risultato sul 2 a 1, solamente Cheddira e Brunori hanno segnato più di lui.

L’attaccante finlandese è anche andato a un passo dalla doppietta, provvidenziale il salvataggio di Tosca che tiene ancora in vita il Benevento, a ridosso del novantesimo La Gumina si ritrova tra i piedi il pallone del due pari ma viene murato da Ceppitelli che in scivolata gli sbarra la strada e spegne le ultime speranze di rimonta degli avversari.

VIDEO BENEVENTO VENEZIA 1-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-VENEZIA 1-2 (1-1)

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Veseli, Leverbe (64’ El Kaouakibi), Tosca; Improta (59’ Ciano), Tello, Schiattarella (67’ Karić), Acampora (59’ Viviani), Jureškin; Pettinari (59’ Simy), La Gumina. All. Fabio Cannavaro.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov (56’ Svoboda), Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmannn (57’ Busio), Jajalo, Ellertsson (75’ Andersen), Zampano (57’ Beghetto); Pohjanpalo, Pierini (67’ Johnsen). All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sez. di Macerata).

AMMONITI: 17’ Acampora (B), 38’ Schiattarella (B), 62’ Jureškin (B), 77’ Viviani (B), 90’ Johnsen (V).

ESPULSO: 89’ Viviani (B) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 4’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 3’ Pierini (V), 45’+4’ Tello (B), 70’ Pohjanpalo (V).

