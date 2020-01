Video/ Besiktas Brindisi (96-67): highlights. Brutto KO per la Happy Casa (basket)

Chiude sotto di 29 punti la trasferta turca l’Happy Casa Brindisi, che resta all’ultimo posto nel girone di Champions League di basket. Come si vede nel video di Besiktas Brindisi, non c’è stata praticamente storia con i padroni di casa che hanno condotto dall’inizio alla fine la partita, chiudendo in vantaggio già il primo quarto con un Sivas subito incontenibile, una sua giocata vale un parziale di 10-3 che fa immediatamente capire alla formazione pugliese come il match si presenti in salita. Con due tiri liberi di Stone riesce ad accorciare sul 10-7 Brindisi, ma Sivas riporta a +7 la formazione di casa, che trova il massimo vantaggio sul 19-10 grazie a una giocata di Yildizli, ma c’è ancora tempo per un allungo finale che porta il punteggio del primo quarto sul 24-14, Besiktas già a +10 e Brindisi in evidente difficoltà che prosegue nel secondo quarto con Brindisi che prova ad accorciare a -12 con le giocare di Iannuzzi, ma una doppia giocata di Djuric ha di nuovo portato oltre la doppia cifra il vantaggio del Besiktas sul 37-26.

I TURCHI CERCANO LA FUGA

Da qui i padroni prendono il largo con un impressionante parziale di 12-0 con Savas che porta il punteggio sul 49-26, i pugliesi non riescono a reagire e un doppio canestro su tiro libero di McKissic fa chiudere il secondo quarto sul 55-30 con Brindisi a -23. La seconda metà di match è pura gestione dei turchi, Geyik che risponde a Stone vanificando ogni tentativo della Happy Casa di tornare non tanto a contatto, mentre Akpinar che si rende protagonista di un ottimo inizio di ultimo quarto, non permettendo a Brindisi di riprendere contatto. Aumenta ancora anzi lo svantaggio della formazione pugliese, con una giocata da 3 di Gotcher che porta il punteggio sul 92-63, con l’Happy Casa che getta definitivamente la spugna. Il -29 resta fino a fine partita con il Besiktas che chiude sul 96-67 a proprio favore.

