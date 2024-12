DIRETTA VILNIUS REGGIO EMILIA: TRASFERTA DELICATA

L’appuntamento sarà importante con la diretta Vilnius Reggio Emilia alle ore 18.30 italiane di questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, dal momento che presso la Twinsbet Arena della capitale lituana Vilnius si giocherà una partita molto importante, la diretta Vilnius Reggio Emilia è infatti lo scontro al vertice della classifica del girone F della Champions League di basket, che potrebbe emettere un verdetto fondamentale nella corsa verso il primo posto per la Pallacanestro Reggiana.

Si tratta infatti della partita al vertice, dal momento che sia Reggio Emilia sia i padroni di casa lituani del Rytas Vilnius finora hanno vinto tre partite su quattro e condividono il primo posto, inseguiti dagli ungheresi del Falco (2-2), mentre c’è già la certezza di andare avanti nella manifestazione, dal momento che lo 0-4 del Wroclaw garantisce di non chiudere all’ultimo posto. Siccome però la prima evita i fastidiosi play-in, è chiaro che adesso l’obiettivo è proprio il primato nel girone e di conseguenza la posta in palio sarà altissima nella diretta Vilnius Reggio Emilia…

VILNIUS REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non dovrebbe essere garantita la diretta Vilnius Reggio Emilia in tv salvo variazioni di palinsesto e dobbiamo aggiungere che lo stesso discorso riguarda la diretta streaming video, come d’altronde siamo abituati in Champions League. Riferimenti fondamentali saranno quindi il sito Internet e gli account social ufficiali della Reggiana e del torneo, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA VILNIUS REGGIO EMILIA: LA CORSA AL PRIMO POSTO

Abbiamo quindi già colto il significato della trasferta odierna terra lituana, la diretta Vilnius Reggio Emilia è uno snodo fondamentale per la Reggiana, che all’andata in casa aveva vinto per 77-67 contro i lituani. Questo naturalmente significa che un altro colpaccio metterebbe fuori gioco il Rytas, con Reggio Emilia che a quel punto dovrebbe curarsi solo del Falco, contro cui ha perso all’andata in Ungheria ma avrà fra due settimane la partita di ritorno in casa, che garantirebbe matematicamente il primo posto con un’altra vittoria.

In subordine, sarebbe prezioso salvare almeno la differenza punti, quindi una sconfitta con meno di 10 punti di scarto: i calcoli si farebbero più complicati, anche perché sarebbe sempre possibile anche un arrivo a pari punti in tre squadre, ma darebbe almeno il vantaggio nello scontro diretto, che evidentemente potrebbe fare la differenza in una classifica avulsa. Tanti calcoli, ma anche la certezza che sarà una bella partita: che cosa ci dirà quindi la diretta Vilnius Reggio Emilia?