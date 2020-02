Video/ Betis Barcellona (2-3): highlights e gol. Setién espugna il suo ex-fortino

Quique Setién torna in Andalusia da avversario e lo fa prendendosi i tre punti: nel video con gli highlights e i gol di Betis Barcellona 2-3 ammiriamo la vittoria esterna dei blaugrana che sbancano il Villamarin di Siviglia e tengono il passo del Real Madrid, le due superpotenze del calcio spagnolo sono sempre divise da tre punti e hanno ormai fatto il vuoto dietro di sé, con il Getafe terzo che pensa soltanto a conquistare una storica qualificazione in Champions League ed è improbabile che possa fare da terzo incomodo nella lotta per il titolo. Partenza shock per i catalani con Lenglet che ribatte il tiro di Fekir con il braccio, l’arbitro Sanchez Martinez non interviene ma viene richiamato dal VAR e va all’on field review dove si accorge dell’infrazione e assegna il calcio di rigore ai verderones. Dagli undici metri Canales mantiene il sangue freddo e trafigge ter Stegen, nel giro di cinque minuti gli ospiti rimettono le cose a posto con de Jong che trasforma in oro l’assist di Messi. Barça non impeccabile in fase difensiva e il talento francese poco prima della mezz’ora riporta avanti la formazione ora allenata da Rubi. A pochi istanti dall’intervallo Busquets riagguanta i padroni di casa che vengono raggiunti per la seconda volta dai campioni di Spagna, nella seconda frazione di secondo sale in cattedra Robles che nega più volte la gioia personale alla Pulce. Serve l’intervento di Lenglet che a poco meno di venti minuti dal novantesimo mette la freccia e firma il sorpasso prima di farsi espellere e lasciare i suoi in dieci uomini. Anche il Betis nel frattempo aveva perso Fekir che si prende il secondo giallo per un vaffa di troppo all’indirizzo del direttore di gara. Nell’extra-time ter Stegen si conferma tra i portieri più forti al mondo con una parata provvidenziale su Loren al quale nega il tre pari. Barcellona che soffre pure più del dovuto ma in qualche modo porta a casa la pagnotta.

IL TABELLINO

BETIS-BARCELLONA 2-3 (2-2)

BETIS (4-1-4-1): Robles; Bartra, Mandi, Alex Moreno, Royal; Alena; William (70’ Joaquin), Guido Rodriguez (86’ Tello Herrera), Canales, Fekier; Iglesias (62’ Loren). All. Rubi.

BARCELLONA (4-1-2-1-2): ter Stegen; Umtiti, Lenglet, Junior Firpo (57’ Jordi Alba), Semedo; Vidal (57’ Arthur Melo); de Jong, Sergi Roberto; Busquets; Griezmann (89’ Rakitic), Messi. All. Quique Setién.

ARBITRO: José Maria Sanchez Martinez.

AMMONITI: Sergi Roberto (BAR), Vidal (ABR), Royal (BET), Mandi (BET), Busquets (BAR), Joaquin (BET).

ESPULSI: 76’ Fekir (BET) e 79’ Lenglet (BAR) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 6’ Canales (BET), 9’ de Jong (BAR), 26’ Fekir (BET), 45’+3’ Busquets (BAR), 72’ Lenglet (BAR).

VIDEO BETIS BARCELLONA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA