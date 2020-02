Diretta Betis Barcellona/ Streaming video DAZN: blaugrana per tornare in vetta

Betis Siviglia Barcellona, in diretta dall’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. Un solo punto nelle ultime due partite del campionato iberico per il Betis, ma l’impegno arriva con un Barcellona letteralmente nell’occhio del ciclone per la polemica scoppiata tra Leo Messi e la dirigenza, che potrebbe portare a un clamoroso addio della “Pulce” a fine stagione. Una situazione potenzialmente esplosiva che il Barca proverà a disinnescare, con l’ultima vittoria nella Liga contro il Levante che ha mantenuto comunque i blaugrana a -3 dal Real Madrid primo in classifica. Curioso l’incrocio tra il Betis e il suo ex tecnico Setien, ora allenatore proprio del Barcellona. Nel match d’andata al Camp Nou i catalani hanno vinto 5-2, così come il 17 marzo 2019 il Barcellona è uscito vincitore dall’ultimo confronto in casa del Betis, che non batte il Barca in campionato dal 3-2 del 29 marzo 2008.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Betis Barcellona non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS BARCELLONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Betis Siviglia Barcellona, domenica 9 febbraio 2020 presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, sfida valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. Il Betis Siviglia allenato da Rubi dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Aleñá, Edgar, Canales; Joaquin, Borja Iglesias, Fekir. Il Barcellona guidato in panchina da Setien sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Umtiti, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Fati, Griezmann, Messi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Betis e Barcellona, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 4.25, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.80 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.80. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.35.



