Video/ Bolivia Venezuela (1-3): highlights e gol, Justiniano non basta (Copa America)

Il Venezuela piega la Bolivia grazie alla doppietta di Machis e Martinez, la rete di Justiniano ha solo illuso la compagine boliviana. Con questa vittoria la vinotinto accede ai quarti di finale della competizione. Machis la sblocca subito. Hernandez lo serve con Bejarano che lo perde e crea un buco incolmabile, l’ex Udinese non sbaglia. Botta terrificante di Arano che trova solo il palo, Bolivia che risponde subito a tono. Il Venezuela sembra poter colpire in contropiede da un momento all’altro. Anor perde il tempo per un passaggio in contropiede davvero interessante per la vinotinto che rischia nel finale di prima frazione. Gran conclusione da parte di Castro che scaraventa in porta un gran tiro, ma ancora una volta il Venezuela viene salvato dal legno. La prima frazione termina con il vantaggio del Venezuela.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ancora Machis prova a coordinarsi per centrare la doppietta, la sfera termina a lato. Proprio Machis non sbagli cinque minuti dopo. Grande inserimento sulla sinistra con il tiro che non lascia scampo al portiere avversario. Iniziativa lodevole di Rondon che per poco non cala il tris. Venezuela in pieno controllo della gara. Chancellor prova la conclusione ma il suo tiro termina sulla traversa. Lampo a sorpresa della Bolivia. Da fermo Justiniano beffa Farinez e riapre la gara. Martinez la richiude però due minuti dopo. Soteldo la mette in mezzo dalla sinistra con il centravanti che non sbaglia. Termina la gara, bella vittoria del Venezuela che plana ai quarti di finale.

VIDEO BOLIVIA VENEZUELA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA